Türkiye’de menenjit aşısı yaptırmak zorunlu mu, kimlere yapılır?

Menenjit farklı mikroorganizmalar tarafından oluşturulabildiği için birden fazla menenjit aşısı türü vardır. Genellikle bebekler ve çocuklar, askerler, hac veya umreye gidecek kişiler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, menenjit salgını görülen bölgelere seyahat edecek kişilere bu aşı uygulanırken ülkemizde zorunlu olup olmadığı araştırma konusu oldu. Peki; Türkiye’de menenjit aşısı yaptırmak zorunlu mu değil mi?

Türkiye'de Uygulama

Türkiye'de menenjit aşısı zorunlu değildir. Ancak, bazı türleri devletin ulusal aşı programında yer almakta ve ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

Hib ve pnömokok aşıları zorunlu bebek aşı takviminde yer alır. Meningokok (MenACWY ve MenB) aşıları ise isteğe bağlı olup özel hastanelerde veya aile sağlığı merkezlerinde uygulanabilir (ücretli olabilir).

Türkiye'de Menenjit Aşılarının Durumu

Zorunlu ve Ücretsiz Aşılar:

Hib (Haemophilus influenzae tip b) aşısı: Bebeklik döneminde rutin olarak uygulanır.​Pnömokok (Streptococcus pneumoniae) aşısı: Bebekler ve risk grubundaki bireyler için önerilir.​

İsteğe Bağlı ve Ücretli Aşılar:

Meningokok (Neisseria meningitidis) aşıları: MenACWY ve MenB aşıları, Türkiye'de devletin zorunlu aşı takviminde yer almaz. Bu aşılar, özel sağlık kuruluşlarında veya aile sağlığı merkezlerinde ücretli olarak yaptırılabilir

Kimlere Önerilir?

Meningokok aşıları, özellikle aşağıdaki gruplara önerilir:​

Bebekler ve küçük çocuklar​

Ergenler ve genç yetişkinler

Toplu yaşam alanlarında bulunanlar (örneğin, yurtlarda kalan öğrenciler)​

Hac veya umreye gidecek kişiler​

Bağışıklık sistemi zayıf bireyler​

Menenjit salgını görülen bölgelere seyahat edecek kişiler ​

Sonuç: Türkiye'de menenjit aşısı zorunlu olmasa da özellikle risk altındaki bireyler için önerilmektedir. Aşı yaptırmayı düşünüyorsanız, bir sağlık kuruluşuna başvurarak detaylı bilgi alabilir ve uygun aşıyı yaptırabilirsiniz.