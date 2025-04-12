Türkiye’de menenjit aşısı yaptırmak zorunlu mu, kimlere yapılır?
Menenjit aşısı, menenjite (beyin ve omurilik zarlarının iltihabı) neden olan bakterilere veya virüslere karşı koruma sağlayan bir aşıdır. Menenjit, ciddi ve hızlı ilerleyen bir hastalık olduğundan, aşı ile korunmak çok önemlidir. Peki; ülkemizde menenjit aşısı yaptırmak zorunlu mu ve kimlere uygulanır?
Duygu Karagül
Menenjit farklı mikroorganizmalar tarafından oluşturulabildiği için birden fazla menenjit aşısı türü vardır. Genellikle bebekler ve çocuklar, askerler, hac veya umreye gidecek kişiler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, menenjit salgını görülen bölgelere seyahat edecek kişilere bu aşı uygulanırken ülkemizde zorunlu olup olmadığı araştırma konusu oldu. Peki; Türkiye’de menenjit aşısı yaptırmak zorunlu mu değil mi?
Türkiye'de Uygulama
Türkiye'de menenjit aşısı zorunlu değildir. Ancak, bazı türleri devletin ulusal aşı programında yer almakta ve ücretsiz olarak uygulanmaktadır.
Hib ve pnömokok aşıları zorunlu bebek aşı takviminde yer alır. Meningokok (MenACWY ve MenB) aşıları ise isteğe bağlı olup özel hastanelerde veya aile sağlığı merkezlerinde uygulanabilir (ücretli olabilir).
Türkiye'de Menenjit Aşılarının Durumu
Zorunlu ve Ücretsiz Aşılar:
Hib (Haemophilus influenzae tip b) aşısı: Bebeklik döneminde rutin olarak uygulanır.Pnömokok (Streptococcus pneumoniae) aşısı: Bebekler ve risk grubundaki bireyler için önerilir.
İsteğe Bağlı ve Ücretli Aşılar:
Meningokok (Neisseria meningitidis) aşıları: MenACWY ve MenB aşıları, Türkiye'de devletin zorunlu aşı takviminde yer almaz. Bu aşılar, özel sağlık kuruluşlarında veya aile sağlığı merkezlerinde ücretli olarak yaptırılabilir
Kimlere Önerilir?
Meningokok aşıları, özellikle aşağıdaki gruplara önerilir:
Bebekler ve küçük çocuklar
Ergenler ve genç yetişkinler
Toplu yaşam alanlarında bulunanlar (örneğin, yurtlarda kalan öğrenciler)
Hac veya umreye gidecek kişiler
Bağışıklık sistemi zayıf bireyler
Menenjit salgını görülen bölgelere seyahat edecek kişiler
Sonuç: Türkiye'de menenjit aşısı zorunlu olmasa da özellikle risk altındaki bireyler için önerilmektedir. Aşı yaptırmayı düşünüyorsanız, bir sağlık kuruluşuna başvurarak detaylı bilgi alabilir ve uygun aşıyı yaptırabilirsiniz.
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