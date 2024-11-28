Tuvalette 10 dakikadan fazla oturmanın zararları

Cerrah Dr. Lai Xue, CNN'e "Hastalar bana şikayetlerle geldiklerinde, derinlemesine incelememiz gereken ana alanlardan biri tuvalette çok fazla zaman geçirmektir" diyor. "Günümüzde, insanların tuvalette daha fazla zaman geçirmesinde bir artış görüyoruz ve bu, anorektal organlar ve pelvik taban için çok sağlıksız."

İşte doktorların tuvalet zamanı konusunda alarm çalmasının nedeni:

TUVALETTE 10 DAKİKADAN FAZLA KALMANIN ZARARLARI

1. Popo Üzerindeki Baskı

Tuvalette çok uzun süre oturmak rektum ve anüsünüze baskı yapabilir. Pelvik taban fizyoterapisti Dr. Mae Hughes, "Bu, birçok ebeveynin kendisini yaparken bulduğu bir alışkanlıktır çünkü bu, bir yürümeye başlayan çocuğun pantolon paçasını çekmesi veya binlerce soru sorması olmadan yalnız kaldıkları tek zamandır," diyor. "Ancak bir kez daha, tuvalette oturmak pelvik tabanınızı savunmasız ve rahat bir duruma sokar ve bu da zamanla işlev bozukluğuna neden olabilir. Tuvalette çok uzun süre oturmak ayrıca rektum ve anüsünüze artan baskıya neden olur ve bu da hemoroidlere neden olabilir."

2. Hemoroid Riskinin Artması

Dr. Farah Monzur, CNN'e ortalama olarak banyoda geçirmeniz gereken en uzun sürenin 10 dakika olduğunu söylüyor. Neden? Tuvalette oturmak kalçaları sıkıştırır ve yer çekimi vücudunuzun alt yarısını aşağı çeker. Dr. Lai Xue, CNN'e "Kanın girdiği ancak kanın gerçekten geri dönemediği tek yönlü bir değer haline gelir" diyor. Bu, hemoroid riskini artırabilir.

3. Rektal Prolapsus

Tuvalette çok uzun süre oturmak, rektumun bir kısmının aşağı ve anüsten dışarı kayması anlamına gelen rektal prolapsusa da neden olabilir. Gastroenterolog Dr. David Westrich, SELF'e "Oturursanız ve bağırsak hareketiniz yoksa, kalkın ve daha sonra tekrar deneyin" diyor. "Bunu yapmak için kendinizi zorlamayın."

4. Tuvaletler Uzun Süre Kalınacak Yer Değildir

Tuvaletler asla uzun süre oturulacak şekilde tasarlanmamıştır. Dr. Roshini Raj, The Washington Post'a "Ortada bir delik var," diyor. "Ve böylece gerçek anorektal bölge, desteklenen kısımdan uyluklarınızdan biraz daha aşağıda asılı kalıyor. Sadece bu pozisyonda, yer çekimi her şeyin biraz sarkmasına neden oluyor ve bu da damarlar üzerinde baskıya neden oluyor. Yani ıkınmasanız bile, sadece orada oturup başka bir şey düşünüyorsanız, başka bir şey yapıyorsanız, bu damarlara bir miktar baskı uygulanıyor."

5. Zamanla Kabızlık Yaşanması

Vücudunuzun 'tuvaletten kalkma' zamanı geldiğinde kendi sinyallerini görmezden gelip devam ediyorsanız kabızlıkla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani tuvalette uzun süreler oturuyorsanız ve aslında bağırsak hareketi yapmıyorsanız kabızlığa yol açabilir.