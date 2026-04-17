Üst üste gelen okul saldırıları: Çocuklarda gözden kaçan sinyaller neler, ebeveynler çocuklarını nasıl koruyabilir?

Sessiz kalan çocuklar neden gözden kaçıyor?

Bazı çocuklar saldırgan davranışlar göstermese de aslında ciddi bir içe çekilme yaşayabilir. Kimseyle konuşmayan, arkadaş edinmeyen, sınıf içinde var ama görünmez gibi duran çocuklar çoğu zaman “kendi halinde” denilerek geçiştirilir. Oysa mesele yalnızca saldırganlık değildir; çocuğun dünyayla nasıl ilişki kurduğudur. Bir çocuk ya dışarıya vurur ya da tamamen içine çekilir. Her iki durumda da ortak nokta, duygularını düzenlemekte zorlanmasıdır.