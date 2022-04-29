Uzmanı açıkladı: Ramazan Bayramı’nı sağlıklı geçirmek için 6 öneri

Her yıl Ramazan ayında ülkemizde tutulan oruç bu sene oldukça uzun saatler arasında gerçekleşti. Bu da eğer dikkatli ve dengeli beslenilmediyse oruç tutanlar için sıvı ve posa alımında azalma ve metabolik dengesizliklere yol açtı. İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gonca Güzel Ünal ‘’Bu yıl Ramazan ayının bahar mevsimine denk gelmesi dolayısıyla uzun saatler süren açlık ve susuzluğun sıvı kaybına, metabolizmada düzensizliklere sebep olmuş olabilir. Bütün bir ay boyunca oruç tutulup 2 öğün beslenilip bayramda aşırıya kaçılırsa bedende problemlere sebep olabilir’’ diyerek bayramı sağlıklı geçirmek için önerilerde bulundu.
1. Bayram sabahı sağlıklı bir kahvaltı yapın
Ramazan ayı boyunca öğün sayısı azaldığı için özellikle bayram kahvaltıları şölene dönüşüyor. Bayram sabahını börek, kek, çörek gibi karbonhidrat ağırlıklı bir öğüne dönüştürmek yerine yumurta, peynir, zeytin, ceviz, mevsim yeşillikleri ve tam tahıllı ekmekten oluşan klasik Türk kahvaltısı şeklinde yapmanız uzun süredir yavaşlamış olan metabolizmanızı canlanmasına yardımcı olacaktır.
2. Sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durun
Bir ay boyunca iki öğün beslenen metabolizma için öğün sayısını ve miktarını sağlıksız atıştırmalıklarla birden arttırmak bedeni zorlayabilir. Bulantı, kusma, ishal gibi sindirim problemleri olabilir. Bu yüzden gereksiz atıştırmaktan uzak durmak faydalı olur.
3. Gün içinde tükettiğiniz çay ve kahve miktarına dikkat edin
Çay ve kahvenin içerdiği kafeinin fazlaca tüketilmesi vücutta direkt etki yapacağından sıvı elektrolit kaybına sebep olacaktır. Bu yüzden günlük çay kahve tüketiminin 2-3 fincanı geçmemesi ve oluşacak kaybın önlenmesi için günlük en az 2.5 litre su tüketilmesi gereklidir.