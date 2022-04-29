Uzmanı açıkladı: Ramazan Bayramı’nı sağlıklı geçirmek için 6 öneri

Her yıl Ramazan ayında ülkemizde tutulan oruç bu sene oldukça uzun saatler arasında gerçekleşti. Bu da eğer dikkatli ve dengeli beslenilmediyse oruç tutanlar için sıvı ve posa alımında azalma ve metabolik dengesizliklere yol açtı. İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gonca Güzel Ünal ‘’Bu yıl Ramazan ayının bahar mevsimine denk gelmesi dolayısıyla uzun saatler süren açlık ve susuzluğun sıvı kaybına, metabolizmada düzensizliklere sebep olmuş olabilir. Bütün bir ay boyunca oruç tutulup 2 öğün beslenilip bayramda aşırıya kaçılırsa bedende problemlere sebep olabilir’’ diyerek bayramı sağlıklı geçirmek için önerilerde bulundu.