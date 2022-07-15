Volumetrix Beslenme Nedir? Nasıl Uygulanır? Örnek menü...

Bu makalede Elele arşivinden Volumetrix Beslenme Nedir? Nasıl Uygulanır? sorusunun yanıtlarına bakıyoruz. Makalemizde örnek bir beslenme menüsü de bulabilirsiniz...Hazırsanız başlayalım...

Yazı: Nilgün Yıldız Konakcı

İtiraf edelim ki hepimiz, hayatımızda bir kere de olsa ‘üç günde kilo verdiren’ ya da ‘bir haftada yağ yaktıran’ pek çok ütopik diyeti denedik ve sonunda anladık ki bu tür diyetler bir yaşam biçimi olmadığı ve sürdürülemediği için bırakıldığı anda eski kilomuza dönmemize neden oluyor. Artık bilinçli olarak yapılan diyetin, zorla yapılan diyetlerden farklı olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Son günlerde hayatımıza giren ve yeni beslenme şekilleri arasında dikkat çekenlerden biri de Volumetrix Beslenme.

VOLUMETRİX BESLENME NEDİR?

Bu beslenme şeklinin en önemli özelliği ise doyurucu hacimde, antioksidan ve alkali beslenmek. Özetle, kaşık hesabı yapmıyorsunuz ama her besinden de kaşık kaşık yemiyorsunuz! Volumetrix Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek, bu beslenme şeklini şöyle anlatıyor: “Sağlıklı beslenme yolunda az beslenerek yürüdüğünüzde, kendinizi kıtlığa girmiş gibi daima aç hissedeceksiniz. Çünkü porsiyonlar gözünüzü doyurmayacak. Unutmayın, önce göz doymalı ki beyin arka planda sizin için harekete geçsin; çünkü beyin açlık oyunlarını sever. Kısa vadede aç kalarak diyet yapabilirsiniz; ancak yaşam stili haline getirmek sizi ömrünüz boyunca sağlıklı kılar. Bu şu demek değildir: Ömrümün sonuna kadar yediklerime dikkat mi edeceğim? Hayır, aksine bedeniniz bu sürece alışacak, sağlıklı beslenme ritmine sahip olacak ve bedeninize ait olmayan besinler geldiğinde bunu hissedeceksiniz. Burada önemli olan, bedeninizi tanımanız ve sınırı aşan durumlarda dur diyebilmeniz.”

Volumetrix Beslenme hakkında merak ettiklerimizi, Volumetrix Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek’e soruyoruz.

“Bu beslenmenin hedefi kişinin kilosuna, yaşam tarzına göre değişir fakat minimum kilonun yüzde 5-10’u verilmektedir. Danışanlar, ilk hafta minimum iki maksimum 5 kilo veriyor. Bu tamamen kişiye göre değişiyor.”

Volumetrix Beslenme’nin, diğer beslenme şekillerine kıyasla ayırt edici özellikleri neler?

Volumetrix Beslenme, bedeninize dokunan besinlerin ne olduğunu anlayabileceğiniz, akşam yemeğinde ‘ne yesem?’ derdinizin olmayacağı ve sosyal ortamlarınızda da strese girmeden keyifle hafifleyeceğiniz bir yöntem. Bu bir diyet değil, sağlıklı beslenme şekli. Biliyorsunuz, önceki dönemlerde insanlar diyet konusunda yeterince bilinçli değildi. Pek çok kontrolsüz diyet yapılıyordu. Diyet bırakıldığında ise çoğu zaman verilen kilolar misli ile geri alınıyordu. Volumetrix Beslenme ile daha ilk hafta cilt ışıldıyor; çünkü antioksidan, alkali ve hayvansal gıdadan uzaklaşarak bir beslenme modeli uygulanıyor. Her hafta farklı gıdalar ile beslenen danışanların cilt problemleri, mide ağrıları, migren atakları geçiyor ve kan değerleri düzeliyor.

Kilo verme süreci nasıl oluyor?

Paketli gıdalardan uzak durup gece atıştırması yapmadığınızda, karanlıkta dinlendiğinizde ve ışıkta beslendiğinizde; yani beyninize kıtlık sinyali göndermeyi bıraktığınız an zayıflamaya başlıyorsunuz. Bu beslenme şeklinde beden ve beyin uyumlu çalışıyor; çünkü beyin, disiplini ve mevcudiyeti korumayı seviyor. Yani önce beyin inanmalı ki geleni depolamasın. Bu da sağlıklı rutinler oluşturulduğunda gerçekleşiyor. Beyin; su, yemek, spor için endişe etmez ve bilir ki o gün beslenecek ve susuz kalmayacak. Böylece ‘kıtlık endişesi’ oluşmuyor ve hızla kilo verme süreci başlıyor.

Volumetrix Beslenme ve Aralıklı Oruç aynı anda yapılabilir mi?

Aralıklı Oruç ile Volumetrix Beslenme vals gibidir. Uygun adımlarla hareket ettiğinizde şifalanma ve ışıldama birlikte gerçekleşiyor. Aralıklı Oruç’un yapılan tüm araştırmalarda insan için en uygun beslenme biçimi olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü aslında insan ışığa da duyarlıdır. Işık varken beslenmeli, ışık yokken dinlenmelidir ki midedeki besinler sindirilsin ve kalan zamanda enerji için yağ depoları harcansın.



ÖRNEK BESLENME MENÜSÜ

SABAH

2 dilim tam buğday ekmeği

Yumurtasız menemen

7 adet zeytin

Domates – salatalık – yeşillik

ARA ÖĞÜN

Tahin pekmezli sufle

1 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı pekmez

1 yemek kaşığı tam buğday unu

3 yemek kaşığı süt

1 çorba kaşığı kabartma tozu

Hepsini karıştırıp 180 derecede, 5-6 dk pişiriyoruz.

1 bardak filtre kahve

AKŞAM

2 kepçe mercimek çorbası

1 tabak etsiz nohut yemeği

Büyük kase salata

“Bu diyetin olmazsa olmazı ‘diyet’ sözcüğünü aklımızdan çıkarmak. Öğünlerden önce su içmek, hayvansal gıdalar ile mesafeli olmak, gece beslenmesi ve işlenmiş gıdalar ile vedalaşmaktır.”