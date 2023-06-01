Yaşlandıkça neden boyumuz kısalır?

Görünüşe göre yaşlandıkça her şey değişiyor. Kırışıklıklarınızın arttığını, saçlarınızın beyazladığını ve hatta boyunuzun değiştiğini, başka bir deyişle küçüldüğünüzü fark ediyoruz. Peki ya neden?

Yaşlanırken neden küçülürüz?

Harvard Tıp Fakültesi'nde tıp profesörü ve Kas İskelet Araştırma Merkezi direktörü, aynı zamanda Massachusetts'teki Marcus Yaşlanma Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli bilim adamı olan Dr. Douglas Kiel, "Yaşlanma rastgele bir olay değildir, oldukça öngörülebilir ve her birimizin başına gelir. Sadece şans veya başımıza gelebilecek bazı olumsuz durumlarla ilgili değil, vücudumuzdaki tüm bu değişikliklerin neden meydana geldiğini açıklayan karmaşık bir biyoloji bulunmaktadır" diyor. Dr. Kiel'in ifadesi, yaşlanmanın kaçınılmazlığını güzel bir şekilde vurguluyor ve bedenimizi yaşlandıkça şekillendiren süreçlerin ardındaki etkileyici biyolojiyi ön plana çıktığını belirtiyor.

Bazı yaşlanma değişikliklerinden biri boy kaybıdır. Ancak orta yaşlara gelindiğinde, ne kadar küçüleceğiniz birkaç faktöre bağlıdır ve bu konuda kesin bir yüzde belirlemek mümkün değildir.

Dr. Kiel, bir cm'den daha az küçülmenin normal olduğunu ve daha fazlasının altta yatan problemlerin bir göstergesi olabileceğini belirtmiştir. Omurga ve periferik sinir cerrahisi alanında uzman olan Dr. James Harrop da Philadelphia'daki Thomas Jefferson Üniversite Hastanesi'nde erkeklerin yılda boylarının yaklaşık %0,02'sini, kadınların ise yılda ortalama %0,1'ini kaybettiklerini eklemiştir. Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi ise erkeklerin yaşamları boyunca yaklaşık olarak 1 cm, kadınların ise 2 cm küçüldüğünü bildirmektedir.

Kişiden kişiye değişmekle birlikte, genel olarak küçülme normal kabul edilir. Aşağıda uzmanlar, bu durumun neden kaynaklandığını ve ne zaman endişelenmeniz gerektiğini daha detaylı bir şekilde açıklamaktadır.

Kaslarınız zayıflar, bu da omurganızı dik tutmanızı zorlaştırır

Kaslarınızın zayıflaması, omurganızı dik tutmanızı zorlaştırır. Dr. Kiel, insanların yaşlandıkça kamburlaşma eğiliminde olduğunu belirterek, "Bu nedenle, boyunuzun kısalmasının bir nedeni öne doğru eğilmeye başlamanızdır" diyor. "Eğer kendinizi doğru bir şekilde uzatırsanız, boyunuz o kadar çok kısalmayabilir, ancak tamamen dik duramadığınız için... daha kısa görünebilirsiniz." Bu eğrilik kifoz olarak adlandırılır ve her birimizin omurgasında bazı varyasyonları bulunur. Ancak yaşlandıkça, kifozun daha belirgin hale geldiği sıklıkla gözlemlenir.

Omurganızı düz tutmak için kaslara ihtiyaç vardır ve genellikle yaşlandıkça bu kasları kaybederiz. Dr. Kiel, "Yaşlandıkça kas liflerini kaybedersiniz, bu nedenle gençken olduğu kadar iyi bir şekilde omurganızı uzatma ve düz ve uzun görünme yeteneğiniz azalır. Bu nedenle kifoz daha belirgin hale gelir ve boyunuz kısalır" diyor.

Kemik kaybı, büzülmeye sebep olan bir başka faktördür

Kemik kaybı da boyun kısalmasına katkıda bulunan bir başka faktördür. Boyumuzun bir kısmını oluşturan şeyler, omurgamızın omur gövdeleri olarak adlandırılan parçalarıdır. Dr. Kiel, "Eğer yaşlandıkça kemik kaybı yaşıyorsanız, bu da boyumuzun kısalmasına neden olabilir.

Ayrıca, bazen bu omur gövdeleri gerçekten kırılabilir. Dr. Kiel, "Buna spine kaybı denir ve spine kaybı, omur gövdelerinin yüksekliğini azaltır" şeklinde ekliyor. Dr. Kiel, "Vücudunuzda, alt kısımdan başa doğru uzanan birçok omur gövdesi bulunur ve bu omur gövdelerinden biri veya daha fazlası yüksekliğini kaybederse - hatta sadece küçük bir bölümü bile olsa - boyunuzda kayıplar yaşayabilirsiniz" diyor.

Peki, bunun olmasını engellemenin bir yolu var mı?

Harrop, "Bir kamu hizmeti duyurusu yapabilseydim, o zaman herkese kemik yoğunluğunu kontrol ettirmeli ve osteoporozları varsa tedavi edilmelidir diye açıklama yapardım" diyor. Bir kemik yoğunluğu testi, küçülmenizi tamamen engellemez, ancak onu şiddetlendirebilecek herhangi bir soruna karşı sizi uyarır.