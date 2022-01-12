Limonlu Su Gerçekten Zayıflatır mı Zayıflatmaz mı? İşte Yanıtı



Limon iyi bir C vitamini kaynağı. Bünyesindeki C vitamini sayesinde cilt kırışıklıklarına iyi gelebilir, sindirimi destekler, nefesi ferahlatır. Limon böbrek taşına karşı destek sağlayabilir ancak diş minesini aşındırabilecek sitrik asit içerir. Limon aynı zamanda yemekler lezzet katar. Bu yazıda ise limonlu su gerçekten zayıflatır mı zayıflatmaz mı sorusuna yanıt arıyoruz.

LİMONLU SU HAKKINDA

Limonlu suyun sağlığa çeşitli faydaları var. Peki, limolu su gerçekten zayıflatır mı? Medicalnews Today'in haberine göre limon suyuyla ilgili başka birçok sağlık iddiası var, ancak çoğunun bunları destekleyecek herhangi bir bilimsel kanıtı yok. Ve bu efsaneler arasında limonlu suyun zayıflattığı görüşü de var. Haberde şöyle deniliyor:

"Limonlar, iştahı ve kalori alımını azaltmaya yardımcı olabilecek pektin adı verilen bir lif türü içerir. Bununla birlikte, limon suyu temel olarak seyreltilmiş limon suyudur, bu da onu sadece az miktarda pektin ile bırakır. Limon suyunun kilo kaybı için sade sudan daha fazla faydası olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur. Bununla birlikte, limon suyunun kalorisi doğal olarak düşüktür. Şekerli sodayı taze limon suyuyla değiştirmek, sağlıklı kilo yönetimine yönelik olumlu bir adım olan kalori alımını azaltmanın sağlıklı bir yoludur"

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya, “Suya limon katmak zayıflatmaz, ekmek tek başına kilo aldırmaz…” görüşünde.

LİMONLU SU ZAYIFLATIR GÖRÜŞÜ EFSANE Mİ?

Pınar Demirkaya'nın diyette doğru bilinen yanlışlara ilişkin görüşleri ise şöyle: Demirkaya meşhur limonlu su sorusu için şunları söylüyor: Ekmek tek başına ne kilo aldırıyor ne de zarar veriyor. Unutulmamalıdır ki, ekmeğin kombine edildiği besinler ve ekmek türüne göre bu durum değişkenlik gösteriyor. Ayrıca, toplumda yine doğru bilinen bir yanlış daha var: Bilinenin aksine suya limon katmak zayıflatmaz, yalnızca ekstra C vitamini alımına yardımcı olur. C vitamini bağışıklık için önemli ama fazlası vücuttan atılıyor.

Demirkaya'nın önerileri ise şöyle:

Depresyon için balık

Kış mevsiminde güneş ışığından en az ölçüde faydalanıyoruz. Ancak az güneş ışığı, depresyon riskini artıran faktörler arasında yer alırken, depresyon ise kilo alımını tetikleyebiliyor. Dolayısıyla ceviz, keten tohumu ve balık gibi Omega 3 zengini gıdaların diyet planında bulunması yarar sağlıyor.

Bağışıklığa maydanoz

Koronavirüs, soğuk algınlığı, mevsimsel grip için bağışıklığı korumak önemli olduğundan, kış aylarında düşüşe geçen bağışıklık için çinko ve C vitamini alımına dikkate etmek gerekiyor. Maydanoz, yumurta, yulaf, kırmızı pancar, avokado, brokoli, kivi, tahin, kabak çekirdeği gibi besinler, formu korurken bağışıklığı güçlendiriyor.

Diyet kişiye özeldir

Herkese aynı beslenme programı uygulanmaz, bu büyük bir hata olur. Çünkü herkesin ihtiyacı, alışkanlıkları ve metabolizması farklı olduğu gibi yaşı ve genetik faktörleri de farklı. Bazı beslenme modelleri diyabet ve Haşimato gibi bazı rahatsızlıklarda tercih edilmez. Diyet, gerekli tetkikler sonucu kişiye özel olarak hazırlanmalı.

Bir kibrit kutusu peynir efsanesi

Kalori hesabı yapılan diyetler yanlış sonuçlar verebiliyor. Eskiden her yerde ‘bir kibrit kutusu peynir, beş adet zeytin tüketilince zayıflayabilirsiniz’ veya ‘yalnızca karbonhidratsız beslenerek kilo verebilirim’ gibi diyet efsaneleri konuşulurdu. Ancak tüm bunlar çok yanlış çünkü sağlıksız ve diyet yapmak sağlıksız beslenmek demek değil. Zayıf bir bünyeye sahip olduktan sonra fit bedenin hiç önemi yok.