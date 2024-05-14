Yazın kilo vermenin harika yolu: Salatalık suyu ve faydaları

Serinletici bir içecek olan salatalık suyu sıcakta sizi gençleştirmenin yanı sıra son derece besleyici ve sağlıklıdır. Bu nemlendirici kısmı günlük rutininize dahil etmek, kilo vermenize yardımcı olabilir, vücudunuza antioksidanlar sağlayabilir ve ayrıca daha sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlayabilir. Karışıma limon, portakal ve hatta limon otu ekleyerek salatalık suyunuzu zenginleştirmenin yolları vardır. Bu harika içeceğin faydaları ve onu nasıl ilginç hale getirebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edebilirsiniz.

SALATALIK SUYU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Salatalık suyu, yıldız bileşeni salatalık olan bir içecek tarifidir. “Vücudu soğutmaya yönelik bir yaz içeceğidir. Bu, suyunuza hafif bir tat ve besin maddesi eklemenin basit bir yoludur” diyor diyetisyen Veena V. Salatalıkların yaklaşık yüzde 96'sı sudur ve bu da onları nemlendirici bir seçim haline getirir. Sıcak havalarda veya egzersiz sırasında tüketildiğinde ter yoluyla kaybedilen suyun yerine konulması faydalıdır. Salatalık suyu içmenin en iyi yanı nedir? Bu içeceğin kalorisi çok düşüktür, bir fincan dilimlenmiş salatalık yaklaşık 16 kaloriden oluşur ve bu da onu kilo kaybı için ideal kılar.

SALATALIĞIN BESİN İÇERİĞİ

ABD Tarım Bakanlığı'na göre, 100 gram soyulmamış, çiğ, doğranmış salatalık aşağıdaki besin maddelerini içerir:

Su: 137 gr

Kalori: 17

Protein: 0,8 gr

Yağ: 0,2 gr

Karbonhidrat: 2,0 g şeker dahil 3,1 g

Lif: 1,0 gr

Kalsiyum: 19,9 gr

Demir: 0,3 mg

Magnezyum: 17 mg

Fosfor: 29,8 mg

Potasyum: 193 mg

Sodyum: 2,8 mg

C vitamini: 4,5 mg

SALATALIK SUYU NASIL YAPILIR?

Salatalık suyu için tek bir tarif yoktur; içme suyuna demlenmiş basit dilimlenmiş salatalıktan, blenderde suyu sıkılan salatalığa kadar değişebilir. Salatalık suyu yapmak kolaydır.

İçindekiler

8 su bardağı su

2 salatalık, ince dilimlenmiş

Yöntem

1. Dilimlenmiş salatalıkları büyük bir sürahiye veya kavanoza ekleyin

2. Suyu dökün ve iyice karıştırın.

3. Kapağı kapatın ve en az 4 saat veya gece boyunca buzdolabında saklayın.

4. Suyu buzdolabında saklayın.

5. Buzlu veya buzsuz servis yapın

6. 3 gün içinde iç.

SALATALIK SUYUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

1. Hidrasyon

Salatalık suyunun en önemli faydası da budur. Salatalıklar çoğunlukla sudur, bu nedenle salatalık suyu içmek genel sağlık için çok önemli olan susuz kalmanıza yardımcı olur, vücut ısısını düzenler ve sindirime yardımcı olur. Amerikan Aile Hekimleri Akademisi her gün altı ila sekiz bardak su içilmesi gerektiğini öne sürüyor. Salatalık suyu içmek bu hedefe ulaşmanın eğlenceli ve lezzetli bir yoludur.

2. Kilo Yönetimi

Düşük kalorili içeriği ve nemlendirici özellikleri nedeniyle salatalık suyu kilo kontrolü için yararlı bir içecek olabilir. Bu salatalık suyunun en iyi avantajlarından biridir. Daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir ve gün boyunca kalori alımını potansiyel olarak azaltabilir. Nutrients dergisinde yayınlanan bu çalışma, su içeriği yüksek ve kalorisi düşük gıdaların tüketilmesinin vücut ağırlığını azaltabileceği sonucuna varıyor.

3. Elektrolitler ve mineraller

Küçük miktarlarda salatalık suyu, potasyum ve magnezyum gibi bazı elektrolitleri ve mineralleri sağlar. Bu mineraller uygun kas ve sinir fonksiyonunu korumak için önemlidir ve sıvı alımı vücudunuzun bunları daha iyi emmesine yardımcı olur.

4. Antioksidan desteği

Salatalık, C vitamini ve beta-karoten gibi bazı antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar hücrelerin hasardan korunmasına yardımcı olabilir ve potansiyel olarak kronik hastalık riskini azaltabilir. Beslenme, Sağlık ve Yaşlanma Dergisi'nde 30 gün sonra düzenli salatalık tozu tüketiminin vücuttaki antioksidan aktiviteyi artırdığına dikkat çeken bir çalışma yapıldı. Ancak salatalık tozunun çiğ salatalıktan daha fazla antioksidan içerebileceğini unutmamak önemlidir.

5. Cilt sağlığına faydaları

Sağlıklı bir cilt için sulu kalmak çok önemlidir. Yeterli sıvı tüketmek cildin elastikiyetini artırabilir ve kırışıklıkların görünümünü azaltabilir. Ek olarak, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen bazıları salatalığın C vitamini içeriğinin genel cilt sağlığına katkıda bulunabileceğine inanıyor.

6. Detoksifikasyon

Salatalık suyu doğal bir diüretik görevi görür, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve böbrek fonksiyonlarını destekler. Ayrıca salatalık suyu, ağızdaki bakterileri nemlendirme ve temizleme özelliği nedeniyle ağız kokusuyla mücadeleye yardımcı olabilir.