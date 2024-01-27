Yemekten sonra narenciye yer misiniz? Yememeniz için 6 neden

Yemekten sonra narenciye yer misiniz? Portakal, limon, limon, greyfurt ve mandalina, karakteristik keskin lezzetleriyle bilinen turunçgillerdir. Rutaceae familyasına ait çok çeşitli bir meyve grubudur ve C vitamini açısından zengindir. Bağışıklık sistemini destekleyen, kollajen oluşumuna yardımcı olan ve demir emilimine yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Sağlıklı olsalar bile turunçgilleri yemekten sonra yemek iyi değildir. Yemekten sonra narenciye yemenin bazı yan etkilerini öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz.

NARENCİYENİN FAYDALARI NELERDİR?

Diyetisyen Ekta Singhwal, turunçgillerin diyet lifi içerdiğinden kabızlığı önleyerek ve sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu destekleyerek sindirim sağlığını desteklediğini söylüyor.

Diğer faydaları:

Turunçgillerdeki potasyum, sağlıklı kan basıncı seviyelerinin korunmasına katkıda bulunabilir ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

Turunçgillerdeki C vitamini, oksidatif strese karşı koruyarak ve kollajen sentezini teşvik ederek cilt sağlığına katkıda bulunur.

Turunçgillerdeki lif içeriği, tokluk hissini destekleyerek ve iştahı düzenleyerek kilo yönetimine yardımcı olabilir.

Narenciye meyveleri yüksek su içeriğine sahiptir ve özellikle bütün meyve olarak veya taze meyve suyu şeklinde tüketildiğinde hidrasyona katkıda bulunur.

YEMEKTEN SONRA NARENCİYE YEMENİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

1. Sindirim üzerindeki asidik etki

Turunçgiller asidiktir ve yemekten hemen sonra tüketilmesi bazı kişilerde sindirimi bozabilir. Asitlik, özellikle asit reflüye yatkın kişilerde rahatsızlığa, hazımsızlığa veya mide yanmasına neden olabilir.

2. Gecikmiş besin emilimi

Turunçgillerdeki bazı bileşiklerin varlığı, yemekten hemen sonra tüketildiğinde belirli besinlerin emilimini engelleyebilir. Bu, temel minerallerin ve vitaminlerin biyoyararlanımını etkileyebilir. Turunçgillerdeki besin emilimini etkileyebilecek bileşikler arasında polifenoller, tanenler ve oksalatlar bulunur. Bu bileşikler genel olarak sağlıklı ve antioksidanlar açısından zengin olsa da, kalsiyum ve demir gibi minerallerle kompleksler oluşturabilir ve yemekten hemen sonra büyük miktarlarda tüketildiğinde emilimini potansiyel olarak azaltabilir. Bu etki dengeli beslenen çoğu insan için önemli olmasa da, belirli beslenme kaygıları veya eksiklikleri olan kişiler genel diyet kompozisyonlarına ve narenciye tüketiminin zamanlamasına dikkat etmek isteyebilir.

3. Kan şekeri dalgalanması

Narenciye meyveleri doğal şekerlere sahip olsa da, onları yemekten sonra tüketmek kan şekeri seviyelerinde hızlı artışlara ve ardından düşüşlere neden olabilir. Uzman, bunun yorgunluk hissine veya ek atıştırmalık isteğine katkıda bulunabileceğini söylüyor.

4. Potansiyel kilo alımı

Turunçgiller sağlığa faydalı olmalarına rağmen kalori içerirler. Bunları özellikle yemekten sonra aşırı tüketmek, kalori alımının enerji harcamasını aşmasına katkıda bulunabilir ve potansiyel olarak zamanla kilo alımına yol açabilir.

5. Gastrointestinal rahatsızlık

Bazı kişiler, özellikle hassas bir sindirim sistemine sahiplerse, yemekten sonra narenciye tüketirken şişkinlik veya gaz gibi gastrointestinal rahatsızlıklar yaşayabilirler.

6. İlaçlarla etkileşim

Uzmanlar, turunçgillerin bazı ilaçlarla etkileşime girerek bunların emilimini veya etkinliğini etkileyebileceğini söylüyor. Potansiyel etkileşimleri dikkate almadan bunları yemekten sonra tüketmek, ilaçların amaçlanan terapötik etkilerini etkileyebilir.

Turunçgiller, özellikle greyfurt, çeşitli ilaçlarla etkileşime girebilir.

Atorvastatin ve simvastatin gibi kolesterol düzeylerini düşürmek için kullanılan ilaçların greyfurtla birlikte tüketilmesi durumunda etkinlikleri değişebilir.

Yüksek tansiyon ve anjini tedavi etmek için kullanılan nifedipin, felodipin ve amlodipin gibi ilaçlar turunçgillerden etkilenebilir ve bu da potansiyel olarak kan dolaşımında ilaç seviyelerinin artmasına neden olabilir.

Genellikle organ nakillerinden sonra reçete edilen siklosporin gibi ilaçların emilimi etkilenebilir.

Diyetinize turunçgilleri dahil etmek sağlık açısından çok sayıda fayda sağlayabilir, ancak bunları yemekten hemen sonra yememeye dikkat edin. 30 dakika veya bir saat bekleyin ve sonra yiyin.