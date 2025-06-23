Yüksek sıcaklar kendini göstermeye başladı! Yazın neden belirli saatlerde dışarı çıkmamalıyız?

Sıcak Çarpması ve Güneş Çarpması Riski: Vücudun kendi kendini soğutma mekanizması olan terleme, aşırı sıcak ve nemli havalarda yetersiz kalabilir. Özellikle öğle saatlerindeki yüksek sıcaklıklar, vücut ısısının tehlikeli seviyelere çıkmasına ve sıcak çarpması (hipertermi) riskine neden olur. Sıcak çarpması, vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla hayati tehlike oluşturan bir durumdur ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Belirtileri arasında aşırı yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, ciltte kızarıklık ve kuruluk, hızlı kalp atışı ve bilinç kaybı yer alabilir. Güneş çarpması ise doğrudan güneş altında uzun süre kalmaktan kaynaklanır ve benzer semptomlarla seyreder.