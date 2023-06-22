Yulaf, glüten içerir mi? Çölyak hastaları yulaf yiyebilir mi?

Yulaf yemek isteyenlerin en büyük düşüncesi yulafın glüten içerip içermemesi oluyor. Peki yulaf, glüten içeriyor mu? Çölyak hastaları yulaf yiyebilir mi? Diyetisyen Gökhan Çelik, yulaf hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Yulaf Glüten içerir mi?

Glüten; buğday, arpa, çavdarda ve bunlardan yapılan ekmek, bulgur, makarna gibi tahıl ürünlerinde bulunan bir tür proteindir. Glüten, bazı insanlara zarar verdiğinden dolayı, hangi yiyeceklerde bulunup bulunmadığını bilmek önemlidir. Özellikle yulafta glüten bulunup bulunmadığı kafa karıştırıcı olabilir. Yulafın kendisi aslında glüten içermez. Fakat ülkemizde diğer tahıl ürünleriyle aynı yolakta işlendiğinden, yulafta glüten bulaşı olur. Bu miktar çok ufak olsa da çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olan kişileri olumsuz etkiler. Bu kişiler mutlaka üzerinde ‘glütensiz’ ibaresi bulunan sertifikalı ürünleri satın almalıdırlar.

Çölyak hastaları yulaf yiyebilir mi?

Çölyak hastaları, glüten içeren tahılları tükettiğinde bağırsaklarda hasar meydana gelir ve şiddetli karın ağrısı, ishal gibi semptomlar gelişir. Bu sebeple ömür boyu glüten içeren besinleri tüketmemeleri gerekir. Buğday, arpa, çavdar ve bu tahıllardan yapılmış yiyecekleri tüketmemelidirler. Yulaf saf halde glüten içermese de, diğer tahıllarla aynı yerde işlendiğinden glüten bulaşır. Bu ufak miktardaki bulaş dahi çölyak hastalarında şiddetli semptomların gelişmesine yol açabilir. Bu sebeple yulaf satın alırken üzerinde ‘glütensiz’ ibaresi bulunmasına dikkat edilmelidir. Sağlığa olan kanıtlanmış faydalarından dolayı Avrupa Çölyak Hastalığı Araştırma Derneği, üzerinde ‘glütensiz’ ibaresi bulunan sertifikalı yulaf ürünlerini çölyak hastaları için de önermektedir.

Yulaf hassasiyet yaratır mı?

Bol miktarda çözünür lif, vitamin, mineral ve antioksidan içeren yulaf; en sağlıklı tahıllardandır. Kötü kolesterolü ve kan şekerini düşürücü etkisi olan yulaf kilo kontrolüne de yardımcıdır. Sağlığa pek çok faydası kanıtlandığından, birçok insan yulafı diyetlerine dahil etmek ister. Ancak bazı kişilerde yulaf hassasiyet yaratabilir. Yulaf ‘avenin’ adı verilen bir protein içerir ve bu protein bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Kişi yulaf tükettikten sonra kendini kötü hissederse, karın ağrısı ve kramp gibi semptomlar yaşarsa yulaf hassasiyeti olabilir. Bu kişiler yulaf tüketmek için önce bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.