Yürüyüş yapmanın kalp sağlığına 8 faydası

Yürümek hem bedenimize hem de ruhumuza iyi gelen aktivitelerin başında geliyor. Canımız sıkıldığında, fazla yemek yediğimizde, temiz hava almak istediğimizde yürümek kurtarıcı olabiliyor… Bununla birlikte eğer herhangi bir sağlık sorunumuz yoksa, sağlığımız el veriyorsa kalbimiz de yürümemizden yana. Düzenli yürüyüş yapmanın kalp sağlığını koruma ve iyileştirme açısından etkili bir yöntem olduğunu belirten Liv Hospital, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Batur Gönenç Kanar “Herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.” diyerek yürümenin kalbe sağladığı 8 faydayı sıraladı.

Dünya sağlık örgütüne (WHO) göre her yıl 17.9 milyon insan ateroskletorik kalp hastalıklarından ölmektedir. Pandemi sürecinde dahi tüm sebepli ölümlerin en başında kalp hastalıkları yer almıştır. Bu nedenle kalp rahatsızlıklarını azaltmak için neler yapabiliriz sorusunun başında hiç tartışmasız daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemek olacaktır.

YÜRÜYÜŞ YAPMANIN KALP SAĞLIĞINA 9 FAYDASI

1. Kardiyovasküler Efor Kapasitesini Artırır

Yürüyüş; kalp ve damar sisteminizin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Düzenli yürüyüş, kalp atış hızını artırarak kardiyovasküler efor kapasitesini geliştirir. Ayrıca düzenli yapılan yürüyüş kanda ‘’growth factor’’ diye adlandırılan bir hormon ile vücudun anabolik faaliyetlerini artırarak daha genç kalmasını sağlar.

2. Kan Basıncını Düşürür

Düzenli yürüyüş, kan basıncını düşürebilir. Düşük kan basıncı, kalp sağlığı için önemlidir, çünkü yüksek tansiyon ve kalp sorunlarına yol açabilir.

3. Kolesterolü Kontrol Altında Tutar

Yürüyüş, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürebilirken iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırabilir. Bu durumda, damar tıkanıklığı riskini azaltmaya yardımcı olur.

4. Kan Şekerini Düzenler

Düzenli yürüyüş, kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Diyabet riskini azaltabilir veya diyabet yönetimine katkı sağlayabilir.

5. Kilonuzu Düzenler

Yürüyüş, kilo kontrolüne yardımcı olur. Fazla kilo, kalp hastalığı riskini artırabilir. Düzenli yürüyüş kilo kaybına veya kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

6. Emosyonel Stresi Azaltır

Yürüyüş, stresi azaltır ve duygusal sağlığı iyileştirir. Stres, kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir, bu nedenle stres yönetimine yardımcı olur.

7. Damarları Temizler

Yürüyüş, damarları temizler ve kan dolaşımını iyileştirir. Bu, kalp krizi veya felç riskini azaltabilir.

8. Kalp Damarlarını Genişletir

Düzenli yürüyüş, kalp damarlarını genişletebilir. Bu da daha iyi kan akışını teşvik eder.

Bu nedenlerle, düzenli yürüyüş yapmak kalp sağlığınızı korumak ve iyileştirmek için etkili bir yöntem olabilir. Ancak, herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir, özellikle mevcut sağlık sorunlarınız varsa veya yeni bir egzersiz programına başlamayı düşünüyorsanız.