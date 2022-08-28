Yüz felci belirtileri neler? Yüz felci neden olur? 9 soruda yüz felci hakkında merak edilenler

Fasiyal paralizi olarak da bilinen yüz felci, her yaşta görülebilen ve en çok soğuk teması ve viral enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkan bir problem. Peki yüz felci belirtileri neler? Tanısı nasıl konur? Kalıcı mıdır? Nasıl tedavi edilir? Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak yüz felcine dair merak edilenleri anlattı...

Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak

Yüz felci nedir?

Yüz felci, yüzün mimik kaslarını hareket ettiren Fasial Sinirin hasarlanması sonucu gelişen bir hastalıktır.

Yüz felci neden olur?

Fasial Sinirin beyin sapından çıktığı bölgeden yüze ulaşıncaya kadar herhangi bir noktada pek çok nedenle hasarlanması ile oluşur. En sık soğuk teması ve viral enfeksiyonlar etkendir. Ancak nadiren tümör , damar patolojileri, multipl skleroz , beyin damar tıkanıklığı veya kanaması da sebep olabilir.

Yüz felci belirtileri nelerdir?

Ağızda kayma, yüzde asimetri, gözünü kapatamama, göz yaşarması, tat almada değişiklikler ile seyreden bir hastalıktır.

Yüz felci kimlerde daha çok görülür?

Yüz felcine yatkınlık oluşturan bir durum yoktur ancak sıklıkla soğuk temasına bağlı geliştiği için soğuğa fazla maruz kalan kişiler daha risk altındadır diyebiliriz.

Yüz felci tanısı nasıl konulur?

Yüz felci tanısı nörolojik muayene ile konulur. Altta yatan nedeni tespit etmek için beyin görüntülemeler mutlaka yapılmalıdır.

Yüz felci nasıl geçer? Yüz felci tedavisi nasıl yapılır?

Tedavi altta yatan nedene göre değişmektedir. Eğer en sık gördüğümüz soğuk temasına bağlı kulak içinde seyri sırasındaki etkilenmesi varsa kortizon ve antiviral tedavi yapılmaktadır. Bu tedavi ile şikayetler yüksek oranda düzelebilmekte , nadiren fizik tedavi ihtiyacı doğmaktadır.

Kalıcı yüz felci olur mu?

Eğer tümör gibi kitle etkisi oluşturan sebepler nedeniyle oluşmuşsa kalıcı olabilir. Ayrıca sinirin ağır etkilendiği durumlarda veya tedavi edilmediği durumlarda kalıcı olabilir.

Yüz felci tekrar eder mi?

Yüz felci altta yatan nedene göre değişmekle birlikte tekrar edebilir.

Kışın yüz felcinden korunmak için ne yapmalı?

Kış aylarında soğuk temasının artması veya yazın klimalı ortamlarda ya da cam açık şekilde uzun süre yolculuk yapılması yüz felci sıklığını arttırmaktadır. Bu durumun yaşanmaması için kışın dışarıya çıkarken atkı , bere ile kulak çevresi ve yüzün korunması aynı zamanda yaz aylarında klimanın direkt temasının azaltılması , uzun süren yolculuklarda camın sürekli açık tutulmaması önerilerimiz arasındadır.

Elbette bağışıklığın güçlü tutulması da sinir etkilenmesini azaltacak bir önlemdir.