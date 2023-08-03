Zaman körlüğü nedir? İşe geç kalıyor, uyanmakta zorlanıyorsanız sebebi bu olabilir!

Viral olan bir TikTok videosunda, genç bir kullanıcı duygusal olarak, potansiyel bir işverene "zaman körlüğü ile mücadele eden insanlar için düzenlemeler" yapıp yapmadıklarını sorduğu için kendisine bağırıldığını iddia etti.

Nöroçeşitliliğe sahip olduğunu iddia eden Chaotic Philosopher’ın, gözyaşı dökerek çalışanların dakik olmakta zorlandıkları için işten çıkarılmasından sızlandığı TikTok paylaşımı, yaklaşık 5 milyon kez izlendi.

DEHB KİŞİLERDE ZAMAN KÖRLÜĞÜ DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Sosyal medya onu hemen numara yapmakla suçladı ve yorumlarda alarm kurması gerektiği söylendi. Diğerleri, zaman körlüğünün "yeni bir Z Kuşağı trendi" haline gelip gelmeyeceğini sorguladı. Ancak uydurma olduğu yönündeki suçlamalara rağmen, psikologlar bunun gerçek olduğu konusunda ısrar ediyorlar. Özellikle DEHB'si olan kişilerde bu durumun yaygın olduğunu iddia ediyorlar. İşleyen bellek ve dikkat düzenlemedeki zorluklar gibi DEHB ile ilişkili faktörlerin çoğu, çarpık bir zaman duygusuna katkıda bulunabilir deniyor.

Ancak diğer uzmanlar, insanların zaman körlüğü yaşamak için DEHB'ye sahip olmaları gerekmediğini söylüyor. ‘Zaman körlüğü’ terimi resmen tanınmıyor, ancak DEHB hastalarının 'organizasyon ve zaman yönetimi ile ilgili sorunları olabileceğini' kabul etti.

ZAMAN KÖRLÜĞÜ NEDİR?

Uzmanlar, erken çocukluk travmasının çocukken veya daha sonrasında zaman körlüğü ve ayrışma duygularıyla sonuçlanabileceğini iddia etti. Psikologlara göre ise zaman körlüğü, zamanın ne zaman geçtiğini fark edememe veya bir görevin ne kadar süreceğini tahmin edememe anlamına gelir.

Yani, hastalar kendilerini sıklıkla otobüse koşarken, son teslim tarihlerine yetişemezken veya imkansız bir şekilde bir görevin tamamlanmasının on dakika süreceğini düşünürken bulabilir.

Bu terim, tıbbi bir durum olarak tanımlanmaz, ancak bazı doktorlar bunu ‘zamanın izini kaybetme’ kavramından bahsetmenin bir yolu olarak kullanır.

Zaman körlüğünün tembellik veya aptallıkla karıştırılabileceği konusunu da göz önünde bulundurmak gerekir. İşverenler, işe kendinizi vermediğinize veya işi ciddiye almadığınıza inanabilir. Zaman körlüğü yaşayan çocukların ise durumu zihinsel veya öğrenme güçlükleriyle karıştırılabilir. Arkadaşlarınız ve aileniz ile ilişkileriniz de zarar görebilir, çünkü önceliklendirme veya programa uyma konusunda yaşadığınız sıkıntılar, bencil olmakla karıştırılabilir. Ancak, benzer belirtilerle karşılaşan herkes için bir tavsiye var.

ZAMAN KÖRLÜĞÜ YAŞAYANLAR NE YAPMALI?

Kendinize yaklaşan görevleri hatırlatmak için günlük hayatınızın bir haritasını çıkarmak ve zamanlayıcı veya alarm gibi yardımcılar işe yarayabilir.

Psikologlar, durumunuzun farkında olan aile dostlarının zamanı takip etmenize yardımcı olabileceğini ve hatta hastane randevusu veya iş görüşmesi gibi önemli durumlarda sizi yönlendirebileceğini söyledi.

DEHB'si olan çocuklar için birlikte bir program oluşturabilirsiniz. Hazırlanmalarına ve programa bağlı kalmalarına yardımcı olmak, ilgi alanlarını desteklemek ancak diğer her şeyi geride bırakmalarına izin vermemek ve hatırlatıcılar kullanmak da yardımcı olabilir.

Zaman körlüğü olan birini desteklemenin en iyi yolu şefkatli olmak ve kendine şefkati teşvik etmektir. Kendinize zaman körlüğünün gerçek bir zorluk olabileceğini hatırlatın ve aşırı eleştirel olmaktan kaçının.

Bununla birlikte, mücadele eden kişiler için uzman yardımının faydası olabilir ve DEHB konusunda uzmanlaşmış bir terapistten destek almaları gerekebilir.