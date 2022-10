Bella Hadid'in herkesi çok şaşırtan püskürtme kıyafetinin arkasında hangi teknoloji var?

Paris Moda Haftası’nda geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen Coperni defilesinin kapanışında, ilginç bir gösteriye yer verildi. Bella Hadid’in üstüne gerçek zamanlı şekilde beyaz bir kıyafet püskürtüldü. İşte bu kıyafetin arkasındaki bilim...

Popular Science Bella Haddi gösterisinin arkasındaki bilimi haberleştirdi. Haberdeki yorumlar şöyle:

Anında cisimleşen bu giysi bir sihir değil; malzeme biliminde 20 yıldan uzun süredir geliştirilen yeniliklerin bir kanıtıydı. Kreasyonun ardındaki adam, Hadid üzerinde kullanılan Fabrican isimli maddeyi 2003 yılında bulan Manel Torres’ti.

Peki mucidin ilham aldığı şey ne miydi? Şapşal iplikler ve örümcek ağları. Torres, şapşal ipliğin kaba şeritlerini spreyle serpilebilen daha ince bir kumaş haline getirmeyi düşünmüştü.

Torres, 2013 yılında yaptığı bir Ted Konuşması’nda bu püskürtülebilen kumaşın havayla temas ettiği zaman esneyebilen ve süet hissi veren katı bir malzemeye dönüştüğünü açıklıyordu.

Peki Fabrican’ın içerisinde tam olarak neler var? Firmaya verilen patentlere göre bu sıvı kumaş, içerisinde sıvı polimerlerin (birbirine bağlanmış büyük moleküller), katkı maddelerinin, doğal lateks gibi bağlayıcı maddelerin, çapraz bağlı doğal ve yapay liflerin ve aseton gibi çabuk buharlaşan bir çözünün bulunduğu bir çözeltiden oluşuyor. Bu lifler polyester, polipropilen, pamuk, keten veya yün olabilir.

It wouldn’t be Paris Fashion Week without a major gasp moment – and the Coperni SS23 show concluded in the most spectacular fashion with Bella Hadid acting as a human mannequin for a spray-on dress that was fashioned before the audience's eyes. pic.twitter.com/nroyqo9qdK