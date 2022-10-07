Bella Hadid'in herkesi çok şaşırtan püskürtme kıyafetinin arkasında hangi teknoloji var?

Paris Moda Haftası’nda geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen Coperni defilesinin kapanışında, ilginç bir gösteriye yer verildi. Bella Hadid’in üstüne gerçek zamanlı şekilde beyaz bir kıyafet püskürtüldü. İşte bu kıyafetin arkasındaki bilim...

Popular Science Bella Haddi gösterisinin arkasındaki bilimi haberleştirdi. Haberdeki yorumlar şöyle:

BU KIYAFETİN ARKASINDAKİ BİLİM NE?

Anında cisimleşen bu giysi bir sihir değil; malzeme biliminde 20 yıldan uzun süredir geliştirilen yeniliklerin bir kanıtıydı. Kreasyonun ardındaki adam, Hadid üzerinde kullanılan Fabrican isimli maddeyi 2003 yılında bulan Manel Torres’ti.

Peki mucidin ilham aldığı şey ne miydi? Şapşal iplikler ve örümcek ağları. Torres, şapşal ipliğin kaba şeritlerini spreyle serpilebilen daha ince bir kumaş haline getirmeyi düşünmüştü.

Torres, 2013 yılında yaptığı bir Ted Konuşması’nda bu püskürtülebilen kumaşın havayla temas ettiği zaman esneyebilen ve süet hissi veren katı bir malzemeye dönüştüğünü açıklıyordu.

MALZEMENİN İÇİNDE NELER VAR?

Peki Fabrican’ın içerisinde tam olarak neler var? Firmaya verilen patentlere göre bu sıvı kumaş, içerisinde sıvı polimerlerin (birbirine bağlanmış büyük moleküller), katkı maddelerinin, doğal lateks gibi bağlayıcı maddelerin, çapraz bağlı doğal ve yapay liflerin ve aseton gibi çabuk buharlaşan bir çözünün bulunduğu bir çözeltiden oluşuyor. Bu lifler polyester, polipropilen, pamuk, keten veya yün olabilir.

It wouldn’t be Paris Fashion Week without a major gasp moment – and the Coperni SS23 show concluded in the most spectacular fashion with Bella Hadid acting as a human mannequin for a spray-on dress that was fashioned before the audience's eyes. pic.twitter.com/nroyqo9qdK — British Vogue (@BritishVogue) September 30, 2022

İNSANLARI BİR KABİNE GİYİP HEMEN KIYAFET HAZIRLAYABİLİR

Torres, 3 boyutlu kalıpların veya desenlerin etrafına püskürtülen malzemenin kolaylıkla şekil alabildiğini ve dokuların ayarlanabildiğini; böylelikle de pösteki, kağıt, dantel veya kauçuk benzeri bir şey oluşturabildiklerini ekliyor. İnsanların bir kabine girerek, giysilerini kendilerine göre ayarlayıp vücutlarına hemen 3 boyutlu şekilde yazdırabileceklerini hayal ediyor. Spres, bir giysideki bölgelerin tamir edilmesinde bile kullanılabilir.

NEDEN ŞİMDİ?

Coperni defilesindeki bu gösteri, moda endüstrisi bakımından ilginç bir zamana da tekabül ediyor. Büyük firmalar, şu sıralar tekstil imalatının çevreye yönelik sonuçlarını ve sürekli değişen stilleri dikkate almaya mecbur kalıyor.

Bu duruma yanıt olarak ise pek çok tasarımcı, şimdilerde deniz yosunu ve mantar gibi bitkilere dayalı kumaşlarda zararsız başlangıç maddeleri kullanmak istiyor (deniz yosununun, plastik filmlerin yerine geçip geçemeyeceği de araştırılıyor).

ATILMIŞ GİYSİLER VE DİĞER KUMAŞLAR...

Fabrican bu kapsamda, internet sitesinde “atılmış giysilerden ve diğer kumaşlardan geri dönüştürülen lifler” kullandığını belirtiyor.

“Teknolojide ayrıca, malzeme ve üretimden kaynaklı karbon ayak izini azaltmak için fosil tabanlı polimerlerin yerine biyolojik olarak çözünebilen lifler ve bağlayıcılardan da yararlanılabilir” deniyor. Firma buna ek olarak, “püskürtülen kumaşların kullanım ömürlerinin sonunda yeniden çözdürülüp tekrar püskürtülebileceğini” ifade ediyor.

Püskürtme kıyafet böyle görünüyor: