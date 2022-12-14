BluTV üyelik ücreti 2022 ne kadar? Nasıl üye olunur? 3 soruda BluTV

Dizi, film ve belgeseller günümüzde televizyonun yanı sıra farklı online platformlardan daha çok takip ediliyor.. Aynı zamanda ailelere farklı yaş gruplarına, farklı kişisel tercih ve zevklerine uygun seçimler yapabileceği bir kategoriyi de sunduğu için de online platformlar tercih sebebi oluyor. BluTV'de Türkiye'de çok sayıda abonesi bulunan bir akış hizmeti. İşte BluTV hakkında merak edilenler... (Bu yazının ardından Netflix üyelik ücreti ne kadar? , Disney Plus üyelik ücreti ne kadar? makalelerimizi de okuyabilirsiniz.)

BluTV'de ücretsiz deneme var mı?

Peki, BluTV'de ücretsiz deneme var mı? Evet bu mümkün. BluTV bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Web, iOS ve Android platformları üzerinden oluşturduğunuz yıllık üyeliklerinizde ilk 7 gün ücretsiz bir şekilde izleme yapabilirsiniz.

Ödemeniz, 7 günlük ücretsiz deneme süreciniz bittikten sonra tahsil edilecektir.

Ücretsiz deneme sürecinden yalnızca 1 kere yararlanılabilmektedir.

Aylık üyelikten yıllık üyeliğe geçiş yapan kullanıcıların ücretsiz deneme hakkı bulunmamaktadır.

BluTV üyelik ücreti 2022 ne kadar?

Peki, BluTV üyelik ücreti ne kadar? Aralık 2022 itibarıyla BluTV ücret tarifesini şöyle paylaşıyor:

BluTV aylık üyelik ücreti; kredi/banka kartı kullanılarak yapılan ödemelerde 49,90 TL'dir.

BluTV yıllık üyelik ücreti; kredi/banka kartına ücreti 358,80 TL'dir. Dilerseniz, kredi kartınız ile 29,90 TL*12 taksit yapabilirsiniz (yıllık üyeliklerde 7 gün ücretsiz deneme hakkı bulunmaktadır).

BluTV üniversite öğrencileri içinse indirim sunuyor. Öğrenci kampanyası dahilinde aylık BluTV üyeliği 24,90 TL. Öğrenci kampanyasından yararlanmak için; BluTV Öğrenci Kampanyası bağlantısı üzerinden işlem yapılıyor.



Yurt dışında oluşturulacak BluTV üyelikleri için;

BluTV aylık üyelik ücreti 5.90 Euro'dur. Yerli banka ve kredi kartları ile oluşturulan üyeliklerde, üyelik tarihine ait Merkez Bankası kurlarına göre Türk Lirası karşılığı tahsil ediliyor. Abonelik ücreti, yabancı banka ve kredi kartlarından ise Euro olarak tahsil ediliyor ve ülkeye göre para birimi değişiklik gösterebiliyor.





BluTV'ye nasıl üye olunur?

Blu TV’de bulunan üyelik sistemi ile bu platforma bir üyelik işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu üyeliği yaparken üyeliğin her ay yenilenmesi hizmetin devam edebilmesi için gereklidir. Aylık üyelik yenileme işlemi yapılırken aynı zamanda Blu TV’nin kullanıcılarına sunmuş olduğu içerik kategorisi de sürekli olarak kendisini güncellemektedir. Zengin içeriği ile birçok kategoride izleme hakkını kullanıcılarına vermektedir.

Yerli, yabancı dizi ve film, özel yapımlar alt yazı ve dublaj gibi seçenekler ile HD kalitede Blu TV üzerinden izlenmektedir. Buna sahip olmak için ise;

Blu Tv uygulaması veya blutv.com adresine girilmesi gerekmektedir.

Blu TV’ye girildiği zaman “Hemen üye ol” kısmına girilir.

Ad-Soyad, E-posta adresi ve parola girişi yapılarak üyelik işlemi başlatılır.

İletişim izinleri onaylanır.

BluTV aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?

Öncelikle BluTV’nin resmi web sitesini ziyaret edin."Hesabım" sayfasının en altında bulunan "İptal Et" butonuna tıklayınız daha sonra açılan 2. sayfanın en altında bulunan iptal sebebinizi seçip, ''İptal Et'' butonu ile abonelik iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

*Web veya mobil web üzerinden bu işlemi sağlayabilirsiniz, mobil uygulamalarda bu özellik bulunmamaktadır.

*Apple uygulama içi satın alma (in-App purchase) ile gerçekleştirilen üyeliklerde iptal işlemi iTunes üzerinden gerçekleştirilmektedir.