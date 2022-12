Disney Plus üyelik ücreti 2022 ne kadar? Nasıl üye olunur? 5 soruda Disney Plus

Online film, dizi ve belgesel izleme platformları arasına 14 Haziran 2022 itibariyle Disney Plus eklendi. Aksiyondan komediye, bilim-kurgudan fantastiğe kadar birbirinden farklı türlerde içerikleri bulunan Disney Plus'ta üyelik ücretine Aralık 2022'de zam geldi. İşte Disney Plus hakkında merak edilenler her şey...

DİSNEY PLUS ÜYELİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

Disney Plus, Türkiye'ye ilk geldiğinde, yani 14 Haziran 2022'de standart fiyatlandırmasını aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL olarak belirlemişti. Ancak platformda üyelik ücretine Aralık 2022'de zam geldi.

Disney Plus'ın üyelik ücreti 8 Aralık 2022'den itibaren üye olacaklar için şöyle:

Aylık ödeme planıyla üyelik: Aylık 64,99 TL

Yıllık ödeme planıyla üyelik: Yıllık 649,90 TL

Disney Plus bu fiyatların 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerli olduğunu; bu tarihten önce kaydolan üyelerin mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında değişiklik olmayacağını duyurdu.

DİSNEY PLUS'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Disney +’a üye olabilmek www.disneyplus.com/tr-tr adresine giriş yapmak ve aylık veya yıllık paketler için ana sayfada yer alan bölümlere tıkladıktan sonra sizden istenen bilgileri tam ve doğru olarak girmeniz gerekiyor. Disney Plus'a bu linki (Disney Plus üyelik) tıklayarak üye olabilirsiniz.

DISNEY PLUS’TA HANGİ İÇERİKLER VAR?

Dünyanın en iyi hikaye anlatıcılarından binlerce film, belgesel, dizi, animasyon, kısa içerik ve her ay eklenen yeni içeriklerle Disney+’ta her zaman izlemek için bir şey bulunabiliyor.

Disney’den “Cruella” ve “Enkanto” gibi gişe rekorları kıran, en yeni canlı aksiyon ve animasyon filmleri

Pixar’ın dahi yaratıcılarından, her yaştan izleyici için “Luka” ve “Soul” gibi iç ısıtan hikayeler

Marvel Studios’dan mutlaka görülmesi gereken “Loki”, “Hawkeye” ve “WandaVision” gibi orijinal içerikler

“Obi-Wan Kenobi” ve “The Mandalorian” gibi çok çok uzak bir galaksiden destansı hikayeler

Korkusuz National Geographic kaşifleri eşliğinde aydınlatıcı belgeseller

Herkesin konuştuğu “The Dropout”, “How I Met Your Father” gibi orijinal içerikler ve bir solukta yeniden izlenebilecek “How I Met Your Mother” ve “The Walking Dead” gibi dünyaca ünlü fenomen diziler

DISNEY PLUS İÇERİKLERİ HANGİ CİHAZLARDAN İZLENEBİLİR?

Disney Plus içeriklerini akıllı telefonlar, tabletler, web tarayıcıları, oyun konsolları, set üstü kutular ve smart TV’leri üzerinden izleyebilirsiniz.

DISNEY PLUS ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Disney+ üyeliği taahhüt gerektirmiyor. Mevcut faturalandırma döneminin bitiminden itibaren geçerli olmak kaydıyla üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor: