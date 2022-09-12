Çinli otomobil devi Türkiye pazarına geliyor

Çin’in dünyada 80’den fazla ülkeye ulaşan global markası Chery ilk aşamada ACTECO serisi 1,6 lt’lik benzinli motorlarla donatılmış 3 SUV modelini Türkiye pazarına sunmayı planlıyor.

Bu modellerden biri tamamen sportif coupe SUV modeli Omoda 5. Omoda’nın ‘Art in Motion’ adı verilen akışkan hatlara sahip tasarımı dikkat çekici.

5 koltuklu kompakt SUV modeli Tiggo 7 ve 7 koltuklu orta boy SUV modeli Tiggo 8 ise Türkiye pazarına girecek diğer modeller. Bu üç modelin satışlarına yılın son çeyreğinde başlanması planlanıyor.

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei, Chery'nin Chery'nin yeni bir imaj ve teknolojiyle İstanbul'da kendi genel müdürlüğünü kuracağını söylüyor. Mei'nin AA'ya verdiği röportajda paylaştığı bazı bilgiler şöyle:

Fiyat stratejisi elbette çok önemli ve ayrıca ürün stratejisi, hizmet stratejisi için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Bu yıl içerisinde Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve Omoda 5'i Türkiye'de piyasaya süreceğiz. Yılın geri kalan kısmında da elektrikli otomobilleri de Türkiye pazarında satışa sunacağız.

Türkiye, Avrupa ve Asya'ya arasında yer alan çok önemli bir pazar ve burası AB pazarlarına girmek için gelecek stratejimiz için çok iyi bir yer." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM TESİSİ HEDEFLENİYOR

Pandemi döneminde diğer araba markalarının yaşadığı tedarik sorununu yaşamıyoruz. Zamanında araçlarımızı teslim edebiliyoruz. Bu bizim en büyük avantajımız.

Türkiye pazarında gelişmemizle birlikte adım adım Türkiye'de bir üretim tesisi kuracağımıza ve araçlarımızı Avrupa'ya ihraç edeceğimize inanıyorum. Bu, bizim beş yıllık strateji planımız dahilinde.

Chery'nin 5 koltuklu kompakt SUV modeli Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV modeli Tiggo 8 Pro ise Türkiye pazarına girecek diğer modeller.

Omoda 5. Omoda’nın "Art in Motion" adı verilen tasarımına sahip.

Jaguar, Land Rover, Exeed ve Chery olmak üzere birçok farklı markayı çatısı altında bulunduran Chery International’in, dünya çapında 10 milyondan fazla müşterisi bulunuyor.