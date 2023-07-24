Elon Musk, Twitter'ın logosunu "X" ile değiştireceğini duyurdu

Twitter'ın logosunu yeniden markalaştıracağını ve ünlü mavi kuşu "X" ile değiştireceğini açıkladı. Musk ayrıca, yavaş yavaş, kuşlarla ilgili tüm unsurların platformdan kaybolacağını belirtti.

Aynı tweet dizisinde Musk, "Siyah Boya" başlıklı bir görsel yayınladı ve varsayılan platform rengini siyah olarak değiştirmek için bir kullanıcı anketi başlattı. Yeterince iyi bir X logosu teklif edilirse, değişikliğin ertesi gün dünya çapında yayınlanacağını belirtti.

Musk, Ekim ayı sonunda Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı ve platformda önemli değişikliklere gitti. Personeli büyük ölçüde azalttı ve tartışmalı politika değişiklikleri getirerek sık sık hizmet kesintilerine neden oldu ve kendi itibarını etkiledi.

Musk, Twitter'ın mali durumuyla ilgili endişelerini de dile getirerek, platformun iflasla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu. Twitter'ın reklam gelirlerindeki önemli düşüş ve ağır borç yükleri nedeniyle negatif bir nakit akışı yaşadığını açıkladı.

Son marka değişikliği duyurusu, reklam verenlerin platforma yavaş dönüşünün bir sonucu olarak geldi. Musk, finansal durumunu iyileştirmek için Twitter'ı yeni bir yöne götürmek istiyor. Bununla birlikte eleştirmenler, bu tür değişikliklerin Twitter'ın bir zamanlar son derece sadık olan orijinal kullanıcı tabanını daha da uzaklaştırabileceğine inanıyor.

Pazar öğleden sonra, Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino, yeniden markalaşmanın büyük bir etki yaratmak için ikinci bir şans sunduğunu tweetledi. Twitter'ın iletişim üzerindeki geçmişteki etkisini kabul etti ve X'in yeniden markalaşmasının küresel kent meydanını dönüştüreceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Musk'ın liderliğinde Twitter, Çin'in WeChat'ine benzer bir "süper uygulama" yaratma vizyonunu yansıtarak işletme adını çoktan X Corp olarak değiştirdi. Nisan ayında, eski mavi kuş logosu geçici olarak Dogecoin'in Shiba Inu köpeği ile değiştirildi ve bu da kripto para biriminin piyasa değerinde bir artışa neden oldu.

Musk'ın bu ayın başlarındaki tartışmalı kararlarından biri, çeşitli hesapların günde kaç tweet okuyabileceğine ilişkin sınırları duyurmaktı. Bu hareket, kullanıcılardan ve pazarlama profesyonellerinden geniş çapta eleştiriler aldı ve bazıları, duyurunun ardından hızlı kayıtlar yaşayan Meta Platforms'a ait Threads gibi rakip hizmetlere yöneldi.

Genel olarak, Elon Musk'ın Twitter üzerindeki etkisi olaylı oldu ve sosyal medya alanında önemli değişikliklere ve tartışmalara yol açtı. X logosunun tanıtılmasıyla yeniden markalaşma çabaları, Twitter'ı farklı bir yöne yönlendirme ve finansal zorlukların üstesinden gelme kararlılığını gösteriyor.