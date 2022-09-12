iOS 16 saat kaçta yayınlanacak? Hangi telefonlar güncelleme alıyor

Apple’ın uyumlu cihazlar için iOS 16 güncellemesi bugün (12 Eylül) yayınlanacak. iOS 16 ve watchOS 9, kilit ekranını tamamen değiştiriyor, yeni özellikler ekliyor. Peki, iOS 16 güncellemesi bugün saat kaçta yayınlanacak? Hangi telefonlar iOS 16 güncellemesi alıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları.

iOS 16 GÜNCELLEMESİ SAAT KAÇTA?

Bugünkü güncelleme ilk olarak ABD’li teknoloji firmasının Haziran ayındaki WWDC Geliştiriciler Konferansı’nda duyuruldu ve Apple şimdi dünyanın dört bir yanındaki müşterilere sunmaya hazır. iOS ve watchOS güncellemeleri için indirmeler genellikle Birleşik Krallık saatiyle 18.00’de (New York’ta 1:00; Sidney’de 03:00) başlıyor.

Türkiye’de iOS 16 güncellemesinin saat 20.00’de olması bekleniyor.

iOS 16’nın en büyük değişikliği Kilit Ekranı ile ilgili. Bu yenileme, iPhone’lara yeni bir görünüm kazandırıyor. Apple bu konuda “Kilit Ekranı galerisi Kilit Ekranı’nı size özel hale getirmeniz için ilham verecek, seçeneklerle dolu bir galeriye göz atın. Her seçenekte benzersiz bir arka plan, tarih ile saat için özel bir görünüm ve bir bakışta görebileceğiniz bilgiler bulunuyor” diyor. Açıklamaya göre Kilit Ekranı’nızı gün boyunca değiştirebiliyorsunuz. Kilit Ekranı’nızdaki öğelerin fontunu, rengini veya konumunu özelleştirmek için üzerine dokunabiliyorsunuz. Kilit Ekranı’nızdaki tarih ve saatin görünümünü de özelleştirebiliyorsunuz.

HANGİ TELEFONLAR iOS 16 GÜNCELLEMESİ ALABİLECEK?

2017’nin iPhone 8 veya daha yeni modellerindeki tüm Apple akıllı telefonlar, iOS 16’yı yükleyebilir. 2018’in Series 4 veya daha yeni modellerindeki tüm Apple Saatleri, watchOS 9’u yükleyebilir. iOS 16 alacak iPhone modelleri şöyle:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2. jenerasyon ve sonrası)



HANGİ TELEFONLAR GÜNCELLEME ALMAYACAK?

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus dahil olmak üzere iPhone 8’den daha eski iPhone’lar iOS 16’yı desteklemeyecektir.

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

İlk jenerasyon iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus



iOS 16 GÜNCELLEMESİ NASIL ALINIR?

Bir iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın ve ardından Genel > Yazılım Güncelleme’ye gidin. İndirmek, doğrulamak ve ardından yüklemek için yeniden başlatmak için varsa yükle’ye dokunun. Güncellemeyi bir Windows bilgisayara Mac veya iTunes aracılığıyla da yükleyebilirsiniz.