Netflix şifre paylaşımı için ücret almaya başladı

Bir süredir kullanıcıların şifre paylaşımı yaparak hesabı çok sayıda kişinin kullanmasına karşı güvenlik önlemi alacağı söylenen Netflix, harekete geçti. Platform şifre paylaşımı konusunda önceliği ABD’li kullanıcılarına verdi.

Netflix, bir blog gönderisinde şifrelerini paylaşan kullanıcılara e-posta göndererek; onlara hesaplarını ayda 8 dolarlık ek ödeme karşılığında paylaşma seçeneği sunuyor. Seçenek yalnızca 15,50 dolarlık standart planı ve ayda 20 dolar tutarındaki premium sürümü olan müşteriler tarafından kullanılabilir.

Şirket, ABD ve Kanada’daki 30 milyon kullanıcısı da dahil olmak üzere dünya çapında 100 milyon kadar hanenin ödeme yapmadıkları bir hesap kullandığını söyledi.

Netflix’in eş CEO’su Greg Peters, geçen ay yatırımcılara, bazı insanların başlangıçta aboneliklerini iptal edeceğini ancak sonunda kullanıcı sayısının ve gelirin artacağını söyleyerek endişeli havayı yumuşatmaya çalışıyor.