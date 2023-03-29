Twitter'da 2 değişiklik: Anketlerde artık herkes oy kullanamayacak

Geçen hafta yapılan açıklamada Elon Musk'ın şirketi satın almasından önce onaylı hale gelen bazı hesaplardan bu özelliğin kaldırılacağı duyurulmuştu. Elon Musk, şimdi iki yeni gelişmeyi duyurdu. Kullanıcılar şu anda ek özelliklere erişim sağlayan mavi tik doğrulaması için ayda 7 ABD doları ödüyor.

Elon Musk'ın yeni açıklamalarına göre 15 Nisan'dan itibaren Twitter’ın öneri akışında yalnızca doğrulanmış hesaplar görülecek.

Twitter'ın 'Sana Özel' sekmesi, kullanıcılara takip etmedikleri ancak platformun algoritması tarafından kendilerine önerilen kişilerin tweetlerini gösteriyor. Bugüne kadar bu sekme, doğrulanmış olsun ya da olmasın tüm Twitter kullanıcılarının hesaplarını gösteriyordu.

Ancak Musk Pazartesi günü geç saatlerde attığı bir tweet ile bundan böyle sitenin "Sana Özel" bölümünde yalnızca doğrulanmış hesapların görüneceğini duyurdu.

Musk bu hamlenin "gelişmiş yapay zeka bot sürülerinin yönetimi ele geçirmesine karşı tek gerçekçi yol olduğunu" iddia ediyor. Musk, aynı sebepten ötürü twitter'da yapılan anketlerde oy kullanma hakkının yalnızca onaylı hesaplara verileceğini de söyledi.

Musk, daha önceki bir paylaşımında ücretli doğrulamanın bot kullanma maliyetini önemli ölçüde artırdığını ve bunların tespit edilmesini kolaylaştırdığını söyledi.

NASIL ETKİLEYECEK?

Twitter'da iki algoritma var. 'Sana özel' kısmında önerilen tweet akışı ve takip edilen kişilerden gelen tweetler. Elon Musk'ın yeni kararı, ödeme yapmayan hesapların paylaşımlarının daha az beğeni alması, daha az paylaşılması anlamına geliyor.