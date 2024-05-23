WhatsApp "benden sil" geri alma nasıl yapılır? Benden sil işlemini iptal edip geri getirin
WhatsApp, benden sil seçeneği için "geri alma" özelliğini getirdi. Artık benden sil seçeneğini yanlışlıkla kullananlar, silme işlemini geri alarak herkesten sil seçeneğini kullanabilecek.
WhatsApp içindeki mesaj silme kısmı benden sil ve herkesten sil olmak üzere iki seçeneğe ayrılmıştı. Bu seçenekler zaman zaman herkesten silmek isteyen kullanıcıların mesajları yanlışlıkla sadece kendisinden silmesine neden oluyordu. WhatsApp, "benden sil" işleminin geri alınmasını sağlayan bir güncelleme gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana beta sürecinde olan özellik, hem iOS hem de Android platformları için kullanıma sunuldu.
WhatsApp Benden Sil İşlemini Geri Alma
Telefonunuzdan gönderdiğiniz veya aldığınız mesajların sizdeki kopyalarını silebilirsiniz. Mesajları kendinizden silmeniz, alıcılarınızın sohbetlerini hiçbir şekilde etkilemez. Bu kişiler sildiğiniz mesajları kendi sohbet ekranlarında görmeye devam edecektir.
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WhatsApp’ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbete gidin.
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Sohbet mesajınızda tik simgesine tıklayın.
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Mesajı sil > Benden sil’e tıklayın.
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Benden sil’i seçtiğinizde, mesaj kalıcı olarak silinmeden önce 5 saniye içinde Geri al’a tıklayarak bu işlemi geri alabilirsiniz.