Whatsapp çöktü: Geçen yıldan bu yana en büyük kesinti yaşandı

Bugün tüm dünyada WhatsApp çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. Çünkü popüler mesajlaşma platformunda dünya genelinde bağlantı sorunu yaşanıyor. Bu WhatsApp’ta geçen seneden bu yana görülen ilk büyük kesinti.

Whatsapp bugün tüm dünya genelinde çöktü. Whatsapp sabah saatlerinde kullanıcıların “bağlanıyor” mesajıyla karşılanmalarıyla birlikte sorunlar yaşamaya başladı.

Downdetector dünya genelinde kısa sürede 60 binden fazla sorun raporu paylaşıldığını duyurdu. Yani Whatsapp’ta sorun şu an tüm dünyada yaşanıyor, küresel olarak kullanıcıları etkiliyor.

SON 24 SAATTE GÖRÜLEN WHATSAPP KESİNTİLERİ

EN BÜYÜK WHATSAPP KESİNTİSİ

Bugün yaşanan kesinti geçen yıl Instagram, Messenger, Oculus ve Facebook’u etkileyen büyük kesintiden bu yana ilk büyük WhatsApp kesintisi. Geçen yıl WhatsApp da dahil Meta hizmetleri çöktüğünde sorun yaklaşık 6 saat sürmüştü.

O dönem Facebook olarak bilinen Meta, büyük kesintinin internet trafiğini sunucularına yönlendiren sistemde yaşanan dahili bir hatadan kaynaklandığını inandıkları söylemişti.