WhatsApp'tan yeni özellik! Mesajlara 15 dakika içinde düzenleme seçeneği geliyor

WhatsApp'ın sahibi Meta şirketi, milyonlarca kişinin kullandığı uygulamayla ilgili oldukça önemli yeni bir güncellemeyi duyurdu.

Düzenlenen mesajlarda "düzenlendi" ifadesi yer alacak

Meta'dan yeni özelliğe ilişkin yapılan açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının basit bir yazım yanlışını düzeltmek ve bir mesaja ekstra bağlam eklemek gibi sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği yeni bir özelliğin getirildiği belirtildi.

Bu işlem kullanıcının gönderdiği mesaja uzun basarak "düzenle" seçeneği ile 15 dakika içinde kullanılabilecek. Düzenlenen mesajlar "düzenlendi" ifadesi ile işaretlenecek ancak mesajlaşılan kişiler düzenleme geçmişini göremeyecek.

Meta, mesajlar ve yapılan düzenlemelerin de uçtan uca şifrelemeyle korunacağını açıkladı.

Şirket özelliğin dünya genelinde kullanıma sunulduğunu, gelecek haftalarda da herkesin kullanımında olacağını duyurdu.