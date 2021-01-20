Ezgi Mola tadilat masraflarını duyunca çok şaşırdı!

Instagram hikayelerinde evindeki tadilata dair güncellemeler paylaşan Ezgi Mola, geçtiğimiz günlerde mağazaları dolaştığını söyledi ve fiyatların yüksekliğinden şikayet etti: “Evde tadilat yaptırıyorum. Geçen gittik, mutfak için fiyat alıyoruz. Fayanslar, parkeler, mutfak eşyaları. Arkadaşlar bir fiyat çıkarmış, şişirmiş şişirmiş, sonra ‘Size yüzde 60 indirim yapıyoruz’ dediler!”

Bu gönderiyi Instagram'da gör ezgi mola (@ezomola)'in paylaştığı bir gönderi

Mutfak tadilatı için 120 bin lira istenince çok şaşırdı

Yaptırmak istediği mutfak için 120 bin lira fiyat duyunca çok şaşıran Mola, “Bir mutfağın fiyatı 120 bin lira olabilir mi? Saçmalık. Sonra da onu 40 bine indirmiş. İnanamadım. Koca mutfak yaptırmıştım birkaç yıl önce, 10 bin lira vermiştim. 120 bine mutfak mı yapılır? Delirdi mi bunlar? Yalı mı yaptırıyorum ayol ben? 120 bine Beylikdüzü’nden 1+1 ev alınır.” diye yorumlarına devam etmişti.

Bir yandan bir mutfak için 120 bin lira çok olsa da kimi hayranları o fiyata ev de bulunamayacağını söylemiş olmalı ki Mola’nın arkadaşlarından biri hemen kolları sıvayıp araştırmaya başlamış. Ezgi Mola daha sonra, hem kendi ustasından çok iyi bir fiyat aldığını söylediği bir video daha paylaştı ve ardından arkadaşının ona yolladığı, 120 bin liraya Beylükdüzü’nden satın alınabilecek evlerin listesini paylaştı. Görünüşe göre o fiyata Beylikdüzü’nde 3+1 daire bile var!