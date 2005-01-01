Son yıllarda televizyonla aramızdaki mesafeli ilişkiyi etkileyici mavi gözleriyle yeniden büyük bir bağlılığa dönüştürdü. Radarımıza takılmayı en çok hak eden isim olduğunu da belirtmeliyiz.

Ekranın bebek yüzlü yakışıklısı Murphy, bu ay şimdiden adını efsaneler arasına yazdıran İngiliz dizi Peaky Blinders ile yeniden aramıza dönüyor. I. Dünya Savaşı’nın hemen ardından İngiltere’de bulunan bir suç çetesini konu edinen dizide Thomas Shelby karakteriyle oyunculuğun kurallarını baştan yazıyor. 2005 yılında rol aldığı Batman Begins ile ilk kez adını yüksek sesle duyduğumuzda onun bir yıldız olacağını tahmin etmek çok zor olmamıştı. Ardından gelen Inception ve Dunkirk gibi yapımlarda sergilediği performanslarla da bizi yanıltmadı. Zeki, acımasız ve karizmatik Thomas Shelby rolüyle ise gönüllere taht kurmayı başardı. Bu ay, onunla uzun süredir beklediğimiz buluşmayı gerçekleştirirken o donuk bakışlarıyla kuracağı afili cümleleri dinlemek için hazırız. Siz de hazır olsanız iyi edersiniz…

