Kerem Bursin: "Büyük beden sevgilim olabilir"

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Kendisi gibi büyük beden kadınların sözcüsü haline gelen moda tasarımcısı ve girişimci Melike Çarpatan’ın 360‘da yayınlanan programına bu hafta da birçok ünlü konuk oldu...

Melike Çarpatan ‘Şanslı Kadınlar’’da “Kendini Tanı Mutlu Ol” dediği programında ve büyük bedenlerin ihtiyaç duyduğu her şeyi ekrana getirirken, açılış ve davetlere de katılarak ünlülerle sohbet ediyor... Bu hafta yayınlanan programda ise Sevimli Tehlike filminin galasına katılan Melike Çarpatan, Kerem Bursin, Nurgül Yeşilçay, Gizem Karaca, Tuğba Melis Türk, Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu ve Murat Serezli ile kısa ve keyifli röportajlar yaptı... Çapan'ın Kerem Bursin ile arasında şu dialog yaşandı...

Melike: Büyük beden sevgiliniz oldu mu?

Kerem Bursin: ‘Büyük beden ne oluyor?’

Melike: 42 beden ve üzeri

Kerem Bursin: Neden olmasın tabi ki olabilir!



Röportajda Nurgül Yeşilçay ise ‘Çok kolay kilo alıp veriyorum. Bir dönem dikkat ediyorum diyet yapıyorum ve kilo veriyorum. Sonra salıyorum ve hemen alıyorum. Ama kilolarımı kolay verdiğimi bildiğim için bu konuda rahatım" dedi.

