Düğünleri 32 milyon pound’a mal olan ve bir süre Londra’da
yaşayan çift, kısa sürede kraliyet görevlerinden ayrılıp önce Kanada’ya
ardından California’ya yerleşmeye karar verdi. Bu duruma iki prens arasındaki
anlaşmazlıklar mı, Meghan’ın saray halkı tarafından sevilmediğine dair
dedikoduların gerçek olması mı yoksa basının aşırı ilgisini nakite çevirme
ihtiyacı mı sebep oldu bilmiyoruz ancak artık daha özgür oldukları bir gerçek.
Bir kraliyet üyesi olarak yüzlerce korumanın çevrelediği bir sarayda, kraliyet kurallarına göre yaşamıyorsanız işiniz zor. Bunun en dramatik örneğini Prens Charles’tan boşandıktan sonra saray ayrıcalıklarından uzak kalıp paparazzilerle uğraşmak zorunda kalan Prenses Diana’dan biliyoruz. Aynı şey şimdi oğlu ve gelinin başına geliyor.
California’nın Santa Barbara şehrinde oldukça sessiz ve
sakin bir bölgede yer alan Montecito’da yaşayan çift, gittikleri her yeri
magazinci ve hayran mıknatısına çeviriyor. Ünlülerin ilgi odağı olmamak için
kaçtığı bir yer olan Montecito’nun yerlileri bu ilgiden ve değişen
normallerinden bıkmış durumda. Kaldı ki bu komşuların bazıları Ellen DeGeneres,
Oprah Winfrey ve Carol Burnett gibi isimler.
Henüz bir kere bile Montecito’da görülmemelerine rağmen
Meghan ve Harry’nin varlığı bile insanları etkilemeyi başarıyor.