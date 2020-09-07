Bir araya geldikleri ilk günden beri dedikodular, haberler, spekülasyonlar ve çatışmalardan kurtulamayan Meghan Markle ve Prens Harry, yine tüm dikkatleri belki de farkında olmadan, çekmeyi başardı. Bu sefer gündemde komşularıyla olan ilişkileri var!

Düğünleri 32 milyon pound’a mal olan ve bir süre Londra’da yaşayan çift, kısa sürede kraliyet görevlerinden ayrılıp önce Kanada’ya ardından California’ya yerleşmeye karar verdi. Bu duruma iki prens arasındaki anlaşmazlıklar mı, Meghan’ın saray halkı tarafından sevilmediğine dair dedikoduların gerçek olması mı yoksa basının aşırı ilgisini nakite çevirme ihtiyacı mı sebep oldu bilmiyoruz ancak artık daha özgür oldukları bir gerçek.



KOMŞULAR NEDEN RAHATSIZ?

Bir kraliyet üyesi olarak yüzlerce korumanın çevrelediği bir sarayda, kraliyet kurallarına göre yaşamıyorsanız işiniz zor. Bunun en dramatik örneğini Prens Charles’tan boşandıktan sonra saray ayrıcalıklarından uzak kalıp paparazzilerle uğraşmak zorunda kalan Prenses Diana’dan biliyoruz. Aynı şey şimdi oğlu ve gelinin başına geliyor.

MONTECİTO YERLİLERİ BIKMIŞ DURUMDA

California’nın Santa Barbara şehrinde oldukça sessiz ve sakin bir bölgede yer alan Montecito’da yaşayan çift, gittikleri her yeri magazinci ve hayran mıknatısına çeviriyor. Ünlülerin ilgi odağı olmamak için kaçtığı bir yer olan Montecito’nun yerlileri bu ilgiden ve değişen normallerinden bıkmış durumda. Kaldı ki bu komşuların bazıları Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey ve Carol Burnett gibi isimler.

Henüz bir kere bile Montecito’da görülmemelerine rağmen Meghan ve Harry’nin varlığı bile insanları etkilemeyi başarıyor.