Günlük ve farklı materyaller doğal boyalara dönüşüyor ve yetenekle bir araya gelerek doğa dostu eserleri ortaya çıkarıyor. Ressam Neslihan Yetişkin, kendini keşfederken yeteneğini de farklı bir noktaya taşıyarak doğa dostu sanatı bizlerle buluşturuyor. ‘Sürdürülebilirlik’ kavramı gitgide önem kazanırken Ressam Yetişkin ile tanışmanız şart.

Sürdürülebilir sanat maceranız nasıl başladı?



Kimyasal boyalar ile resim yaparken nefes almakta güçlük çektiğimi fark ettim. Doktorum karakalem dışında resim yapmamamı önerdiğinde artık alternatif yollar aramanın zamanı gelmişti. Zamanla doğal malzemelerle boya yapmanın hem karakterime hem de sanat tarzıma çok uygun olduğunu anladım ve bu alanda kendimi ilerlettim.







Eserlerinizi hangi ürünlerle ve hangi ilhamla ortaya çıkarıyorsunuz? Bu eserler bize neyi göstermek istiyor?



Eserlerimi kahve, toprak pigment, kumaş gibi gündelik hayattan malzemeler kullanarak ve doğadan ilham alarak üretiyorum. Böylece var olana başka bir gözle bakmayı ve değersiz gibi görünen bir şeyin doğru işlendiğinde çok daha farklı değerlere sahip olabileceğini anlatmak istiyorum. Görünenin ardında görülmeye değer başka şeylerin var olduğunu düşünüyorum. Eserlerim ise yokluk içerisindeki zenginliği, varlık içerisindeki yoksunluğu göstermeyi istiyor. Hayat gibi, bazen zıt bazen de farklı görünen şeylerin bir arada olduğunda çok daha güzel ve anlamlı oluşunu.



Eserlerinizle ifade etmek istediklerinizi, kaygılarınızı ve hislerinizi kelimelere dökmenizi istesek…



Sıkışmadan, sancılanmadan hedefe ulaşmak çok zor. Sabırla yola devam etmek ve inanmak gerek.







Sanatın ve eko-sanatın geleceğini nasıl görüyorsunuz?



Eko sistem konusunda hepimizin sorumlulukları var. Yeni nesil bu konuda bizlerden daha bilinçli yetişiyor. Gelecekten ümitliyim. Eko-sanat, sürdürülebilirlik, çevre duyarlılığı gibi kavramlar artık her zamankinden daha popüler. İş dünyası, sanat çevresi, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları bu konulara gereken önemi vererek çeşitli değişimlere gidiyorlar. Bu hepimiz için ümit verici.