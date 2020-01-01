Karantina döneminin başında fazlasıyla panik olduğunu, bir
daha asla müzik yapamayacağını düşündüğünü söyleyen genç müzisyen, “her gğn
kendi yumurtanızı pişirip aynı kahve fincanından bir şeyler içip köpeğinizi
gezdirmeye başladıktan sonra tüm bunları aynı kişiyle yapmak hoşunuza gitmeye
başlıyor” diye anlattı.
Bu durumun başkaları için çok normal olabileceğini ama
kendisi için anormalin bu hayat tarzı olduğunu söyeleyn Shawn Mendes, “15
yaşımdan beri otel odalarında geçen bir hayatım oldu ve bu gerçekten bana çok
iyi geldi” dedi.
Camila ve ailesiyle mart ayından beri karantinada kalan
Shawn, geçtiğimiz günlerde Los Angeles’a dönüp müzik çalışmalarına başladı.