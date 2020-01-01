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Shawn Mendes Camila Cabello ile karantinasını anlattı

Shawn Mendes Camila Cabello ile karantinasını anlattı

Karantina günleri herkes için zor ve sıkıntılı geçse de bazı ünlülerin eve kapanması bile magazin değeri taşıyordu. Bunlardan biri de Shawn Mendes ve Camila Cabello’nun karantinasıydı, bakalım neler oldu?

Karantina döneminin başında fazlasıyla panik olduğunu, bir daha asla müzik yapamayacağını düşündüğünü söyleyen genç müzisyen, “her gğn kendi yumurtanızı pişirip aynı kahve fincanından bir şeyler içip köpeğinizi gezdirmeye başladıktan sonra tüm bunları aynı kişiyle yapmak hoşunuza gitmeye başlıyor” diye anlattı.

Bu durumun başkaları için çok normal olabileceğini ama kendisi için anormalin bu hayat tarzı olduğunu söyeleyn Shawn Mendes, “15 yaşımdan beri otel odalarında geçen bir hayatım oldu ve bu gerçekten bana çok iyi geldi” dedi.

Camila ve ailesiyle mart ayından beri karantinada kalan Shawn, geçtiğimiz günlerde Los Angeles’a dönüp müzik çalışmalarına başladı.

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