İncelediğim haritalarda gördüğüm şey beni çok şaşırtmıştı. Neredeyse her 10 kadının 7'sinde problemli bir konuma yerleşmiş Mars vardı. Neden bu kadınlar bu topraklarda enkarne olmayı seçmişlerdi? Bu sorunun çözümünü araştırmaya başladım ve cevabı ülkemizin doğum haritasında buldum.

Ülkemizin marsı (eril, erkek) terazide, Venüs'ü (dişil) ise akrepteydi. Venüs ve Mars ikisi de kadın erkek ilişkilerini anlatır ve ikisi de rahat etmediği pozisyondalardı..



Mars terazideyken yaşam enerjisi çok düşüktür. Hayatla mücadele ederken hep bir kadına ihtiyaç duyar. Sorunların üstesinden gelmek için gerekli enerjiyi bulmakta zorlanabilir. Mars'ın (erkek enerji) hem Plüton'dan hem Ay'dan kare açı alması annesi tarafından manipüle edilen, sürekli korunup kollanan ama bu korumanın ona zarar verdiği, dönüşmesini engellediği ve ayrıca şiddete meyilli bir erkek modelini anlatır.



Venüs (dişil enerji) ise akrepte. Tutkularıyla yaşayan, yüksek enerjili ama enerjisi hep baskılanmış, dişil enerjisini ve cinselliğini yaşamasına izin verilmemiş ve bu yüzden içsel olarak öfkeyle ve kinle dolmuş bir kadın modeli var karşımızda (Venüs Akrep bazı durumlarda cinsel taciz ve suçlara maruz kalmayı da gösterebilir) Venüs'ün Plüton'dan ve Uranüs'ten üçgen açı alması büyük zorluklar yaşasa bile bir şekilde bunun üstesinden gelebilecek güçte olduğunu da gösteriyor Türk kadınının..



Mars ve Venüs'ün birbirlerini ağırlayan pozisyonda olması da kadın -erkek rollerinin tersine döndüğünün bir işareti! Bir soruna normalde eril enerji yani Mars çözüm bulup savaşır ama bizde bu tam tersi. Venüs, bütün sorunlara Mars'dan hiç destek görmeden, yaratıcı zekası ve dönüştürücü gücüyle çözüm bulup üstesinden geliyor. Ve bu da Türk kadınını çok yoruyor..



Benim için eğer haritada bir sorun varsa onun bir çıkış yolu da muhakkak vardır.. Peki çözüm nedir ??

TÜRK KADINININ MARS'INI ÇALIŞTIRMASI GEREKİYOR

Türk kadınının Mars'ını çalıştırması gerekiyor. Daha çok spor yapıp fiziksel olarak aktif olması, hareket etmesi, özellikle savunma ve dövüş sporlarına yönelmesi gerekiyor. Çünkü zararlı Mars onun dış tehlikelere açık olduğunun da bir göstergesi.. Bunların dışında biraz bencil olup eril enerjiyi harekete sevk etmeli.

VENÜS'Ü AKTİVE ETMEK İÇİN NE YAPMALI?

Venüs'ünü aktive etmek için ise; karşı cinsten onay beklemek yerine önce kendi kendini sevmeli, özdeğer duygusunu yükseltip hayattan zevk almalı, suçluluk duygusu duymadan kendine zaman ayırmalı ve eğlenmelidir. Başkaları ne der diye düşünmeden önceliği kendi duygularına ve isteklerine vermelidir. İçinde biriktirdiği bastırılmış enerjiyi, öfkeyi ve kini ise bir sanat dalına yönlendirebilir. En azından bir sanat dalını öğrenip bunu bir tutku haline getirebilir. Bu sayede içinde biriktirdiği yıkıcı negatif enerji pozitif yaratıcılık olarak dışarı çıkmış olur. Ayrıca sosyal olmak da hem mars hem Venüs enerjisi için çok iyi gelecektir. Tabi buradaki yorumlar geneldir, her kişinin haritası kendine has ve özel olduğu için çözümleri de farklılık gösterir.

Hepinize Venüs- Mars dengesini sağladığınız mutlu günler diliyorum..

Gülşah Akar Astrolog - Mühendis