Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 20 Aralık Pazar gecesi
Kanal D ekranlarından yayınlanan özel yayında büyük bir başarıya imza attı.
Sevilen sanatçıların sahne aldığı geceye rekor sayıda SMS geldi ve 80.000
çocuğumuza eğitim desteği sağlandı.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri
Vakfı (TEGV), çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek sağlayabilmek için dün akşam (20
Aralık Pazar gecesi) Kanal D’nin katkılarıyla Türkiye’nin en sevilen yüzlerini
bir araya getirdi. İzleyenleri destek olmaya çağıran gecede toplanan 123.000 SMS
desteği ve diğer bağışlar ile birlikte 80.000 çocuğun eğitimine katkı
sağlanacak. Sunuculuğunu Burçin Terzioğlu ile Cem Davran’ın gerçekleştireceği
programa TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, Ali Sandro Garcia,
Ataberk Mutlu, Barış Arduç, Celil Nalçakan, Cem Cücenoğlu, Deniz Çakır, Emel
Çölgeçen, Emre Karayel, Emre Kınay, Erkan Kolçak Köstendil, Evrim Alasya, Gökçe
Bahadır, Gupse Özay, Kanbolat Görkem Aslan, Mert Fırat, Şebnem Bozoklu, Tolga
Sarıtaş, Tolga Tekin, Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası’nın eşliğinde
Türkiye’nin sevilen şarkılarını seslendirdiler. Proje tasarım ve
koordinatörlüğünü Nice Bogdanovich’in yaptığı gecede sanatçılar, çocuklarımızın
geleceğe umutla bakması adına sahne aldılar.
Kanal D’nin katkılarıyla
canlı yayınlanan ve yaklaşık 3,5 saat süren programda TEGV’in şu ana kadar
gerçekleştirdiği organizasyonlar içindeki en yüksek SMS rakamına ulaşıldı ve
rekor kırıldı. Sosyal medyada da çok ilgi gören yayında çocuklarımızın geleceği
için Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından bağış yapıldı.