TEGV özel gecesi ile 80.000 çocuğa eğitim desteği sağlandı. Emre Kınay, Evrim Alasya, Barış Arduç gibi birçok ünlü isim gecede sahne aldı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 20 Aralık Pazar gecesi Kanal D ekranlarından yayınlanan özel yayında büyük bir başarıya imza attı. Sevilen sanatçıların sahne aldığı geceye rekor sayıda SMS geldi ve 80.000 çocuğumuza eğitim desteği sağlandı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek sağlayabilmek için dün akşam (20 Aralık Pazar gecesi) Kanal D’nin katkılarıyla Türkiye’nin en sevilen yüzlerini bir araya getirdi. İzleyenleri destek olmaya çağıran gecede toplanan 123.000 SMS desteği ve diğer bağışlar ile birlikte 80.000 çocuğun eğitimine katkı sağlanacak. Sunuculuğunu Burçin Terzioğlu ile Cem Davran’ın gerçekleştireceği programa TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, Ali Sandro Garcia, Ataberk Mutlu, Barış Arduç, Celil Nalçakan, Cem Cücenoğlu, Deniz Çakır, Emel Çölgeçen, Emre Karayel, Emre Kınay, Erkan Kolçak Köstendil, Evrim Alasya, Gökçe Bahadır, Gupse Özay, Kanbolat Görkem Aslan, Mert Fırat, Şebnem Bozoklu, Tolga Sarıtaş, Tolga Tekin, Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası’nın eşliğinde Türkiye’nin sevilen şarkılarını seslendirdiler. Proje tasarım ve koordinatörlüğünü Nice Bogdanovich’in yaptığı gecede sanatçılar, çocuklarımızın geleceğe umutla bakması adına sahne aldılar.

Kanal D’nin katkılarıyla canlı yayınlanan ve yaklaşık 3,5 saat süren programda TEGV’in şu ana kadar gerçekleştirdiği organizasyonlar içindeki en yüksek SMS rakamına ulaşıldı ve rekor kırıldı. Sosyal medyada da çok ilgi gören yayında çocuklarımızın geleceği için Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından bağış yapıldı.

