Yeni diziye yeni imaj

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Yağmur Tanrısevsin, canlandıracağı karakter için değiştirdiği imajıyla hayranlarını şaşırtacak. Tanrısevsin, "Mayıs Kraliçesi" dizisinde tersanede gemi yapımında çalışan kaynak işçisi bir kızı canlandıracak.

MinT Yapım'ın yeni sezon için hazırlıklarına devam ettiği iddialı dizisi Mayıs Kraliçe'sinin başrol oyuncusu Yağmur Tanrısevsin, canlandıracağı karakter için bambaşka bir imaja büründü. Tersanede çalışan kaynakçı kız Nehir'i canlandıracağı "Mayıs Kraliçesi" için kaynak yapmayı öğrenen genç oyuncu, saçlarını kestirip siyaha boyattı. Günlerdir rolü için hazırlık yapan ve bir hayli heyecanlı olduğunu belirten Tanrısevsin'in yeni imajı sosyal medyada da büyük ses getirdi. Kore'nin en sevilen dizilerinden May Queen'in uyarlaması olan Mayıs Kraliçesi'nin Türkçe’ye uyarlanan senaryosunu Emre Kavuk kaleme alıyor. Önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak olan dizinin yapımcılığını Birol Güven, yönetmenliğini ise Korhan Bozkurt üstleniyor. Show Tv'de yayınlanacak olan Mayıs Kraliçesi'nin Ekim ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

