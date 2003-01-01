Cümlenin sonu bizden, başı misafirimizden. ’20 Soruda’ bölümümüzün bu ayki konuğu hayran kalacağınız bir müziğin yaratıcısı Aslı Özer.

Cazzip Project olarak çıkardıkları ilk albüm ‘Stories’ ile 2018 yılının en iyi caz albümleri arasında gösterildiler. Şimdi ise akustik öğelerle birlikte elektronik sesleri de kullandıkları yeni parçaları Skyrunner ile caz müziğe yeni bir soluk getirmeye kararlılar. Cazzip Project’in klavyecisi Aslı Özer, beste ve düzenlemelerde de imza sahibi olarak radarımıza takılıyor. Onun gibi çok yönlü bir yeteneğin kırmızı çizgilerine, ruh haline ve hayallerine odaklanıyoruz. Tanışma vakti çoktan geldi…







1. Bestelerimi dinleyiciyle buluşturmayı başardım!

2. Tek bir işe odaklanmayı beceremedim!

3. Bu dönem kendimi üretken hissediyorum.

4. Sihirli bir değneğim olsa Michael Jordan’ın yerine geçmek isterdim.

5. Özgürlüğüme el konulmasından çok korkarım.

6. İlk albümümü daha erken çıkarmadığım için pişmanım.

7. 2100 yılında yaşamak isterdim, çünkü insanoğlunun kendini bir üst modele taşıyacağına inanıyorum.

8. Miles Davis gibi biri olmak isterdim.

9. Canlı konser vermek beni çok mutlu eder.

10. Yanlış anlaşılmak beni çok üzer.

11. Haksızlığa uğramaktan nefret ederim.

12. Ruhsal gelişimini tamamlamış biri olarak ölmek isterdim.

13. Sosyal medyaya verilen önem çok abartılıyor.

14. ‘An’ın kıymetini bilmiyoruz.

15. insanların sosyal medya bağımlılığını değiştirmek isterdim.

16. ‘Yüzde yüz kendin ol’ felsefesini benimserim.

17. Müziğimi global kitlelere ulaştırmayı hayal ediyorum.

18. Bazı durumlarda huzursuzluk çıkmaması için beyaz yalan söylerim.

19. Ekstrem sporlar asla yapmam.

20. Heyecanlı, pozitif ve çabuk kelimeleriyle kendimi tanımlarım.