Cümlenin sonu bizden, başı misafirimizden.

‘20 Soruda’ bölümüzün bu ayki konuğu yeni kısa albümü ‘Gerekeni Yap’ ile radarımıza takılan Ezgi Yelen. Günümüz dünyasında zaman zaman kaybettiğimiz motivasyonu yakalamak ve harekete geçmek üzerine yazdığı ‘Gerekeni Yap’ şarkısıyla bu ay bize fazlasıyla ilham veriyor. İlk tınıda tanıdık gelen o sesin sahibi Ezgi Yelen, önümüzdeki dönemde adından daha sık söz ettirecek. Onu daha yakından tanımak için kırmızı çizgilerine, ruh haline ve hayallerine odaklanıyoruz. Tanışma vakti çoktan geldi…



1 Hedeflerimi hayata geçirmeyi başardım.

2 Yalnızlıktan beslenen ve sadece sevdiklerimle vakit geçirmekten hoşlanan biri olduğum için sosyal olmayı beceremedim!

3 Yaşanan her şeyin nihai amacıma hizmet ettiğini öğrendiğimi hissediyorum.

4 Kimsenin yerine geçmek istemezdim.

5 Zamanı kaçırmak ve geçmişe dönüp bakınca ‘Keşke!’ demekten çok korkarım.

6 Kendime çok yüklendiğim ve kendimi boşu boşuna strese soktuğum için biraz pişmanım.

7 Amerika’da genç bir müzisyen olarak 80’li yıllarda yaşamayı isterdim. Çünkü müziğin en verimli çağı olduğunu ve o dönemin müziğini tecrübe edenlerin çok şanslı olduğunu düşünüyorum.

8 Freddie Mercury dehasına hayranım.

9 Sürekli üretim halinde olmak, yazdığım şarkılardaki gelişimi gözlemlemek, kendimi gerçekleştirdiğime inandığım ve sevdiklerimle paylaştığım her an beni çok mutlu eder.

10 İletişim çılgınlığı bizi doğru iletişimden kopardığı için iletişimsizlik beni çok üzer.

11 Nefret kadar güçlü bir duyguya hayatıma mümkün olduğu kadar yer vermesem de sahte olan şeylerden nefret ederim.

12 Uykumda ölmek isterdim.

13 Ün ve popülerliğe olan istek ve çaba çok abartılıyor.

14 Andaki enerjinin ve anın kıymetini bilmiyoruz.

15 Dikkat dağınıklığımı değiştirmek isterdim.

16 Mesleki olarak, her zaman daha iyisi olabilirdi; hayatta ise her şeye rağmen çok iyi felsefesine inanıyorum.

17 Büyük bir konser turnesi hayal ediyorum.

18 Nitelikli eleştiriye hepimizin ihtiyacı olduğu için yalan söylemem.

19 Yanlış olduğuna inandığım bir durumun içinde asla olmam.

20 İnatçı, çalışkan ve titiz kelimeleriyle kendimi tanımlarım.