''Bildiğiniz gibi biri değilim''

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Biz onu fotoğraflarıyla tanıdık. Oysa şimdi yeni bir TV programıyla karşımızda. Mehmet Turgut “Bu programla aslında benim bildiğiniz gibi biri olmadığımı göreceksiniz” diyor.

Yazı: Ceren Sırdar / İstanbul Life



Bugüne kadar sizi hep sergileriniz, özel çalışmalarınızla takip ettik. Şimdi karşımıza TV programı ‘Falan Filan’la çıkıyorsunuz. Nereden çıktı bu fikir?

Program yapma fikri aslında hep vardı fakat yapacak enerjim ve zamanım yoktu. “Ne değişti?” diye sorarsanız; artık kendimi hazır hissediyorum, motivasyonum bu yönde tam. CNN Türk’ün yeni sezon fotoğraf çekimlerini yaparken Genel Müdür sevgili Barış Tünay ve Programlar Koordinatörü Aslı Öymen’le karar verdik ve hiç zaman kaybetmeden başladık.



Programın adı neden ‘Falan Filan’?

İşin aslı programın isim babası Doğan Duru ve onun ‘Falan Filan’ adlı şarkısı. Zaten programımın jenerik müziği de aynı. ‘Falan Filan’ hayatımızın içinde sık sık kullandığımız bir kalıp. Lafı uzatmamak, kısa ve net olmak için kullanırız hep. Her daim kurtarır aslında bizi ‘Falan Filan’.



İçerik ne üzerine?

Bugüne kadar yapılmamış bir konsept hazırladım; iki konuğum, konuşacak bir konumuz ve bu konuyla ilgili fotoğraf çekimimiz var. Konuklar yaptığımız konsept çekim sonrası üstlerini değiştirmeden, makyajlarını da silmeden geçiyorlar karşıma.



Haftanın konsepti nasıl belirleniyor?

Konsepti ben ve ekibim belirliyoruz. ‘46’ dergisinin hareket eden ve nefes alan bir versiyonu gibi düşünebiliriz. Gündem ve konukların gündelik işleri fazla önem taşımıyor, daha çok konuştuğumuz konu merkezli devam ediyoruz. ‘Yok artık!’ dedirtecek isimler de çağıracağım.



Nasıl bir Mehmet Turgut izleyeceğiz bu programda?

Bildiğiniz Mehmet Turgut’un aslında bildiğiniz gibi olmadığını göreceksiniz. İki arkadaşımla nasıl sohbet ediyorsam programımda da bir kostüm giymeden, rol yapmadan, olduğum gibi olacağım.