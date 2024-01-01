Arkadaşlarıyla play station turnuvası yapmaksa, günün heyecanlı aktivitesi.
10:00 Set olmadığı günlerde saat 10.00
gibi uyanıyorum. Kahvaltıdan önce
sahilde köpeğimle yürüyüş yapmak
bana huzur ve enerji veriyor.
11:00 Yürüyüş sonrasında sevdiğim kafelerden birinde
kahvaltı eşliğinde gazetemi
okuyorum. Günün en önemli öğünü
kahvaltı benim için. Sonrasında bir fincan
kahve içmeyi ihmal etmiyorum
12:00 Spor zamanı! Spor salonuna gidip yaklaşık
bir saat programımı uyguluyorum. Genelde kardiyo ağırlıklı çalışıyorum. Formuna özen
gösterenlerdenim...