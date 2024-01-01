Birkan Sokullu’un 24 saati

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Arkadaşlarıyla play station turnuvası yapmaksa, günün heyecanlı aktivitesi.

10:00 Set olmadığı günlerde saat 10.00 gibi uyanıyorum. Kahvaltıdan önce sahilde köpeğimle yürüyüş yapmak bana huzur ve enerji veriyor.



11:00 Yürüyüş sonrasında sevdiğim kafelerden birinde kahvaltı eşliğinde gazetemi okuyorum. Günün en önemli öğünü kahvaltı benim için. Sonrasında bir fincan kahve içmeyi ihmal etmiyorum



12:00 Spor zamanı! Spor salonuna gidip yaklaşık bir saat programımı uyguluyorum. Genelde kardiyo ağırlıklı çalışıyorum. Formuna özen gösterenlerdenim...



