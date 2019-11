Her Yerde Sen dizisinin Merve’si Deniz Işın, son dönemin en çok güldüren oyuncularından. Bir yandan sezonun makyaj trendlerini denerken bir yandan dizi süreciyle değişen yepyeni hayatını konuştuk.

Röportaj: Simay Engür

Fotoğraf: Ali Kalyoncu

Styling: Zeynep Şimşek

Saç: Akın Ünal

Makyaj: Nuvit Tiryaki

Styling Asistanları: Melih Mızrak, Elif Türen

Makyaj Asistanı: Özge Taş



Deniz Işın, mizah yapabilen insanların yıldız tozunda bir avuç da zeka olduğunu kanıtlayanlardan; henüz 27 yaşında ve güzelliğiyle ‘İzmir’in kızları’ mitinin hakkını fazlasıyla veriyor. Aslına bakarsanız konformizme boğulduğumuz şu zamanda, Deniz Işın’ın hikayesi epey cesur kalıyor. Üniversitede kimya mühendisliği bölümünü bitiriyor, sonrasında bu alanda yüksek lisansını tamamlıyor. Lise yıllarında çok utangaç olduğunu ve hatta tiyatro kulübüne girdiğinde sahnede rol yapan insanları görünce olay yerinden koşarak uzaklaştığını gülerek anlatıyor. Oyunculuğa duyduğu ilgiyi yeniden keşfetmesiyse bir uygulamaya, video çekmesiyle başlıyor. Ardından hayallerinin peşinden gitmek üzere İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi alıyor. Eğitim alırken hocasına söylediği “Herkes isteyerek ya da istemeyerek yaptığı meslekle evlidir, ben de kimya mühendisliği ile evliyim. Fakat bu sıralar tiyatroyla yasak aşk yaşıyorum” cümlesini tekrarlıyor röportaj sırasında. Peki, cesaret bunun neresinde? Bir süre ailesinden gizleyerek, mühendis olarak çalıştığı şirketten istifa ediyor ve gelen reklam tekliflerini kabul ederek, kendi deyimiyle gerçek aşkı oyunculuğun peşinden koşmaya başlıyor…



Her Yerde Sen dizisinde rol almak, hayatınızda ne gibi değişikliklere yol açtı?

Dizi sektöründeki ilk işim olduğu için, yeri çok ayrı ve hep de öyle kalacak. Rol arkadaşlarımla konuşmadan bile anlaşabiliyor, birbirimizi hissedebiliyor olmamız en keyifli yanı. Bir de çok eğleniyoruz biz! Lisede bana ‘şen kahkahalı kız’ derlerdi ama uzun zamandır lisede attığım kahkahaları atmıyordum. Ta ki bu sete gelene kadar... Onun dışında tabii ki tanınmaya başlıyorsunuz insanlar tarafından. Sosyal medya sebebiyle yine tek tük tanıyan olurdu, diziden sonra bu durum arttı haliyle.



Instagram’da çok aktifsiniz, epey takipçiniz var… Sosyal medyanın kariyerinize nasıl bir etkisi oldu?

Sosyal medyada paylaştığım her şeyi keyif için yapıyorum. Beğenmediğim bir skeci sadece etkileşim olsun diye paylaşmayı pek tercih etmiyorum. Oyunculuğa duyduğum heyecanı sosyal medyada keşfettim, kendimi dışarıdan izleyebilme ve değerlendirebilme yetisi kazandım. Kariyerime katkısıysa, beni birçok değerli oyuncuya ulaştırması oldu tabii ki. İdol aldığım oyuncular tarafından sosyal medyada takip edilmek, doğru şeyler yaptığımı hissettirdi bana ve bu da çalışma azmimi tetikledi. Doğru kullanıldığında sosyal medya büyük bir nimet; adeta kendi sahnenizi oluşturma imkanı tanıyor size.



Komedi türü özellikle ülkemizde genellikle erkeklerle özdeşleştiriliyor. Siz de şu an için bu alanda ilerliyorsunuz, bu konuda bir iddianız var mı?

Maalesef böyle bir algı var ama ülkemizdeki kadın komedyenlere bakıldığında o kadar güzel yazan, oynayan, güldüren, zeki kadınlar var ki... Gupse Özay bana ‘Çok azız Deniz, kendi değerini bil’ demişti. Birçok zeki ve komik kadın belki de cesaret edemediği için evinde oturuyor. Hala gelişmekte olan bir ülkeyiz, bu da bazı toplumsal körlükleri beraberinde getiriyor. Komediyi kadın-erkek olarak ayırmak dahi doğru değil bana kalırsa. Bana gelirsek, oyunculuk kariyerimi bu alanla sınırlamıyorum; ama özgür ve rahat hissediyorum komedi yaparken.







Oyunculukla alakalı en büyük hayaliniz ne?

Aslında hayallerim her gün birinden bir diğerine evriliyor. Şu hayalim var ve onu başardıktan sonra her şey tamam diyemem. Yazmak, oynamak, hatta belki yönetmek, müzikalde yer almak… Çoğaltabilirim bu örnekleri; çünkü oyunculuk zaten benim en büyük hayalimdi. Her aşamasında da en büyük hayallerimi gerçekleştirmiş olacağım.



Günümüz şartlarında estetik müdahaleler artsa da ‘doğal güzellik’ yükselişte. Sizce doğallık ve güzellik arasında nasıl bir bağlantı var?

Doğal güzellikten kastımız estetiksizlik olmamalı diye düşünüyorum. İnsan olarak ilhamımız doğa ve o da kendini mütemadiyen yeniliyor. Robotikleşmeden doğal ve güzel olunabiliyor artık. O nedenle doğallık ve güzellik arasındaki bağlantının en önemli kısmı kendinizin değerini bilmek, mutlu hissetmek ve gülümsemek bence.



Makyajla aranız nasıl? Ruj, far, allık seçerken hangi renkleri tercih edersiniz?

Taze bir cilt görünümü her zaman favorim. Bir de gözlerimi öne çıkarmayı seviyorum makyajda. Ruj seçerken nude tonlar tercih ediyorum. Renkli farlar da son dönemde çok moda oldu, gözleri ışıl ışıl gösteriyor. Allık seçerken şeftali, açık pembe gibi renkleri tercih ediyorum. Biraz fazla açık tenli olduğum için koyu makyaj bana pek gitmiyor.



Favori makyaj markanız hangisi ve en çok hangi ürününü kullanıyorsunuz?

Benimsediğim bir makyaj markası yok aslında. Ama jel highlighter’lar bu aralar favorim. Görüp beğendiğimi alıyorum. Bir de nude tonlardaki dudak kalemleri...



Yoğun set temposundan cildinizi nasıl koruyorsunuz; her gün uyguladığınız bir cilt bakım ritüeliniz var mı?

Doğal içerikli ürünler kullanıyorum. Aleo veralı ve salatalıklı bir yüz temizleme jelim var; cildimi yumuşacık yaptığı için vazgeçemiyorum. Gün içinde sette bir sürü malzeme sürülüyor cildime, bu nedenle iyice temizleyip nemlendirmek ilk yaptığım şey. Bir de beyaz tenli olduğum için cildim lekelenmeye çok müsait; o yüzden leke önleyici ve güneş koruyucu sürmeyi asla ihmal etmem.



‘Onu sürmeden evden çıkmam’ diyebileceğiniz bir makyaj malzemesi var mı?

Yves Rocher’nin renkli güneş koruyucusu. Tenime en uygun, en açık rengi orada bulabildim. Hem ekstra makyaj yapmaya gerek yok; hem de güneş koruyucu. Daha ne olsun!



Eski kuşak bir büyüğünüzden aldığınız bir güzellik tavsiyesi var mı?

Anneannem gözlerime salatalık koymamı, cildimi ve saçlarımı soğumuş çayla yıkamamı tavsiye ederdi hep. Hem saçları güçlendirip rengini açıp hem de cildi güzelleştirdiği için. Çok güzel bir kadındı. Onun cildine sahip olacağımı bilsem, daha erken uygulamaya başlardım bu tavsiyelerini.



Çantanızdan eksik etmediğiniz üç makyaj malzemesi hangisi?

Maskara, renkli güneş koruyucu ve allık. Dışarı çıkarken maskara sürmeyi bazen unutuyorum ama hemen bir güzellik mağazasına girip durumu telafi ediyorum. Açık renkli ve daha az kirpikli olduğum için maskara olmadan asla…



Bugüne kadar aldığınız en doğru güzellik tavsiyesi nedir?

Bol su içmek! Birkaç gün içinde etkisini fark ediyorsunuz; hem cildinizde hem vücudunuzda.



Tırnaklar bu sezon güzellik trendlerinin bir parçası. Sizin vazgeçemediğiniz bir manikür çeşidi var mı?

Jel tırnak hayatımı kolaylaştırıyor. Bu aralar çok kullanıyorum.



Saç modelini ya da rengini sık değiştirenlerden misiniz, yoksa size en çok yakıştığını düşündüğünüz şekli mi sürdürürsünüz?

Saç rengimin ara sıra rengini açtırıyorum yalnızca. Ama modelini çok değiştirdim. En kısasından en uzununa her boy ve model saçı kullandım neredeyse. Kafama estikçe saç modeli değiştirdiğim oluyor. Her türlüsünü denediğim için; neyin yakışıp neyin yakışmadığını da kodlamış oldum aslında.



Hangi parfümü kullanıyorsunuz?

Dior Poison Girl.



Hep güzel kadının nasıl olması gerektiğini konuşuyoruz, sizce güzel bir erkekte fiziksel olarak ne olması önemli?

Sadece kadın erkek olarak değil; ben tüm insanlara gülmeyi çok yakıştırıyorum. Erkeklerde de dikkatimi çeken sanırım içten, eğlenceli gülüş oluyor. Bir de ellere çok dikkat ediyorum. Tamam erkek eli, kadın elinden yapılı ama yine de kibar olmalı.



Bize kendinizle ilgili ne söylerseniz çok şaşırabiliriz?

Annem, babam ve kardeşim esmer. Ailedeki tek açık tenli ve sarışın kişi benim. Bir de küçükken çok utangaç, sessiz, hatta biraz da asosyaldim.



Kötü geçen bir günde, moralinizi düzeltmek için ne yaparsınız?

Genelde arkadaşlarımla dertleşmeyi seviyorum. Çünkü 10 dakika dertleşiyorsak, bir saat gülüyoruz ve bu bana çok iyi geliyor. Bir de kedim var Watson; onu mıncıkladıkça tüm negatif enerjim gidiyor.







Kısa kısa

En güzel şehir: Avrupa’da Amsterdam, Türkiye’de İzmir.

Aşkı en güzel anlatan film: Dirty Dancing (İlk Aşk, İlk Dans)

En güzel çocukluk hatırası: Küçükken eve misafir gelmesini çok severdim. Bunun en büyük sebebiyse; annemle babamı -belki de defalarca dinlediğim- gençlik, evlilik anılarını anlatırken izlemek.

En güzel gülümseme: Kendini güvende hissettiğin zaman, farkında olmadan edilen tebessüm. Hayvanlarda da olduğuna inanıyorum; bence onlar da güvendeyken gülümsüyor!



Famatal etki

Kadife kırmızısı dudaklar, sezonun en sağlam duruşu. #nomakeup tavrını, odak noktasında yalnızca famfatal dudak olan makyajla yorumlamayı deneyin…



Makeup artist’in önerisi

Kırmızı ruj sürmeden önce dudak çevrenize açık renkte bir kapatıcı veya pudra geçerseniz ruju sürdüğünüzde daha net bir sonuç alabilirsiniz. Kolay olması için ilk önce rujunuzu sürün, ardından dudak kalemi ile şeklini dengeleyin. Daha kalıcı olması için; ruju ince katlar halinde fırça ile uygulayabilirsiniz.







Duru ışıltı

Taze bir cilt ve nemli dudaklar 2019-2020 Sonbahar/Kış podyumunun en modern makyaj formüllerinden. Özellikle Christopher Kane’de gördüğümüz, gözlerde bir tutam glitter ve parlak dudaklar favorimiz.



Makeup artist’in önerisi

Doğal ve aynı zamanda kalıcı ten makyajı için cilt hazırlığı çok önemli. Makyaja başlamadan cildi nazikçe temizleyip ardından cilt tipinize uygun serum ve nemlendiriciler kullanarak cildi neme doyurmanız gerekiyor. Böylece fondötenin gün boyu taze kalmasını desteklemiş olursunuz. Son olarak pürüzsüz bir doku için pudrayı bölgesel uygulayın.







Fütüristik imza

Deneysel göz makyajı, moda haftalarının temel bir unsuru. Öne çıkan fırça darbesi efektini, beyaz eyeliner’ın yükselişinden ilhamla yeniden yorumladık. Peki, nerede kullanabilirsiniz? Artık mevsim tanımayan müzik festivallerinde, fütüristik bir imza bırakabilirsiniz.



Makeup artist’in önerisi

Yapmanız gereken tek şey krem eyeliner veya farları düz bir fırça ile gözün başlangıcından dokundurup şakaklara doğru çekmek. Öncesinde far bazı uygularsanız kalıcılığı da sağlamış olursunuz.







Pembe istilası

Bu sezon pembe ve mor tonları, makyaj artistlerinin kışın soğuk etkisini yumuşatmak için kullandığı yöntemlerden. Valentino’nun lavanta göz farıyla flörtünü, bu sezonun en önde gelen şeffaf dudak trendiyle harmanlıyoruz.



Makeup artist’in önerisi

Metalik farları ıslatarak daha opak ve ışıltılı bir sonuç alabilirsiniz; ıslak bir görünüm içinse şeffaf dudak parlatıcılarını hafifçe göz kapaklarına sürmeyi deneyin.