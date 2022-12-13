2023'de trend olması beklenen 5 yiyecek

Her sezon farklı gıdalar popüler olurken o senenin de en çok tüketilecek yemekleri aşağı yukarı tahmin ediliyor. Peki 2023 senesine girerken trend olacak gıdalar neler olacak? Dail Mail'e konuşan diyetisyenler, 2023'ün beslenme trendlerini paylaştı.

1. Konserve balık devrimi

2023'te dalga yaratacak ilk trend, konserve balıkların yükselişi olacak. Diyetisyenler, sardalya, ringa balığı, ton balığı ve uskumru gibi yiyeceklerin pahalı balıklar yanında bol miktarda Omega 3 almanın bütçe dostu bir yolu olduğunu düşünüyor. Susie, "Seviyorsanız, yemeklerinize ton balığı, sardalye veya uskumru eklemek çok uygun maliyetlidir" diyor.

2. Tıbbi mantarlar

İki diyetisyene göre ikinci gıda trendi, 'tıbbi mantarlar' veya adaptojenler olacak. Adaptojenler, vücudunuzun strese, kaygıya, yorgunluğa ve genel esenliğe yanıt vermesine yardımcı olan bitkiler ve mantarlara verilen isimlerdir.

3. Makarna

Nohut, mercimek ve baklagillerden yapılan makarnalar günümüzde birçok kilerde kalıcı olarak yer almaktadır. Ve birçok kişi 2023'te daha da fazla alternatif makarnanın süpermarketlere ve tabaklarımıza geleceğini öngörüyor. Leanne, "Kabak makarnası, tatlı patates makarnası gibi düşük karbonhidratlı bitki bazlı makarnalar 2023'te büyük bir trend olacak" diyor.

4. Bitki bazlı her şey

Diyetisyenler, bitki bazlı süt ürünleri ve et alternatiflerinin giderek daha da büyüyeceğini düşünüyor.

5. Hurma

Susie, "Hurma, popüler bir süper yiyecek olarak geri dönüş yapıyor. İnsanların özellikle hamur işlerinde normal şeker yerine kullandıklarını göreceğiz" diyor. Hurma antioksidanlar açısından zengin oldukları için sağlıklı gıda çevrelerinde popülerdir. Bu sene tekrar trend olacak gıdalar arasında yer alacak.