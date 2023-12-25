Ailenizle paylaşabileceğiniz 10 farklı ülkeden 10 harika yılbaşı kurabiyesi

Yılbaşının en sevilen geleneklerinden biri; kurabiyelerin pişirilmesi, paylaşılması ve değiş tokuş edilmesidir. Her ülke yılbaşında, Yunanistan'ın melomakaronasının narenciye aromasından Avustralya zencefilli kurabiyelerinin baharatlı sıcaklığına kadar, evleri bir koku dokusuyla saran bu tatlı ikramlara kendine özgü bir dokunuş katıyor. Ya da bayram sezonunun gelişini simgeleyen Alman zimtsterne'sinin cevizli cazibesi gibi bu kurabiyeler sadece tarif değil, aynı zamanda o ülkelerin tatları ve dokularını anlatan hikayelerdir.

10 FARKLI ÜLKEDEN 10 YILBAŞI KURABİYESİ

Yunanistan - Melomakarona

Melomakarona, Yılbaşında çoğu insanın evini süsleyen iri taneli kurabiyelerdir. Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın her yerinde popülerler. Tatlı portakal kabuğu, karanfil ve tarçın aroması, pişirildikten sonraki günler evinizi süsleyecek.

Bu kurabiyeler yumuşak, nemli, lezzetli ve tatlı bal şurubuna batırılmış olduğundan daha da lezzetli oluyor.

İtalya'dan Floransa kurabiyeleri

İtalyan Floransalı kurabiyeler, vanilya ve portakal aromalı doğranmış bademler kullanılarak hazırlanır. Daha sonra meyvelerle doldurulur ve ayrıca çikolatalı krema ile sandviçlenebilirler. Genellikle kahve, çay, espresso veya seçtiğiniz herhangi bir sıcak içecekle birlikte tüketilirler.

Polonya - Mazurkas

Genellikle Polonya'nın her yerinde Yılbaşı arifesinde hazırlanırlar. Mazurkaların üzerine kurutulmuş meyveler ve yer fıstığı ekleniyor, bu da onları çekici ve süper lezzetli kılıyor. Bunları hazırlamak için yumurta, yer fıstığı, kuru üzüm, un ve kabartma tozuna ihtiyacınız var.

Mazurkalar bu Yılbaşında hazırlayabileceğiniz en basit kurabiye tariflerinden biridir. Arkadaşlarınızla ve ailenizle kurabiye takası yapmak için harika olabilirler. Ayrıca favorileriniz değilse kurutulmuş meyveleri tüketmenin harika bir yoludur.

Almanya - Zimtsterne

Alman tarçın yıldızları olarak da bilinen zimtsterne, Almanya'da hemen hemen her evde bulabileceğiniz klasik, glutensiz bir yılbaşı kurabiyesidir. 6 Aralık'tan (Aziz Nicholas Günü) itibaren tarçın kokusu evden eve yayılmaya başlar. Bunlar Noel'in yaklaştığının bir göstergesidir.

Tatlıdırlar, bağımlılık yaparlar ve yer fıstığıyla hazırlandıkları için fındıksı bir tada sahiptirler. Az miktarda malzemeye sahiptirler ve hazırlanmaları kolaydır. Ayrıca hava geçirmez bir kapta bir aya kadar saklanabilirler.

Finlandiya - Lusikkaleivat

Fin çay kaşığı kurabiyeleri olarak da bilinirler. Lusikkaleivat Finlandiya'da gelenekseldir ve yılbaşı kutlamaları sırasında hazırlanan birçok kurabiye türünden biridir. Adlarını şekil verdikleri çay kaşığından alırlar.

Reçelli kurabiyeleri seviyorsanız lusikkaleivat sizin için ideal bir tarif. Kahverengi karamelize tereyağından yapılır ve çay kaşığı kullanılarak oval hale getirilir. Geleneksel olarak lusikkaleivat anason ve limonla tatlandırılırdı ancak vanilya özü de kullanabilirsiniz.

Ayrıca ekşi meyve reçeli veya tercih ettiğiniz herhangi bir reçel ile de servis edilebilir. Tarifte ayrıca, pişirildikten birkaç gün sonra tatlarının harika olduğu ve bu nedenle kurabiye bakım paketleri için harika oldukları belirtiliyor. Kaşık şekli dışında farklı şekillerde de yapılabilir.

Güney Sudan - Kabis

Kabisin kokusu yılbaşının geldiğinin göstergesidir. Tarifleri geleneksel kurabiye tarifinden biraz farklı olduğu için benzersizdirler. Kabiler sade yağ, süt, şeker, yumurta, un ve amonyak karbonattan yapılır.

Amonyak karbonat uzun zaman önce, kabartma tozunun fırıncılık endüstrisinde yerini bulmasından önce bir kabartıcı madde olarak kullanılıyordu.

Norveç - Kransekake

Kransekake, bir halka kulesi oluşturacak şekilde istiflenen 18 buzlu kurabiyeden yapılan geleneksel bir Norveç çelenk pastasıdır. Düğünler, doğum günleri ve yılbaşı gibi farklı özel kutlamalar sırasında yapılır. Kurabiye halkaları, her kurabiye arasında ince pudra şekeri kullanılarak yerinde tutulur. Koni şeklinde bir kurabiye keki oluştururlar.

Ezilmiş badem ve yumurta akı ile yapılır. Kransekake hafif ve tatlıdır ve güçlü bir fındık aromasına sahiptir.

Avustralya - zencefilli kurabiye

Avustralya yılbaşı zencefilli kurabiyeleri, taze rendelenmiş zencefil, karabiber, hindistan cevizi, kristalize zencefil ve altın şuruptan yapılır. Bu kurabiyeler oldukça baharatlıdır ve bağımlılık yapabilir. Baharatı ve sıcağı seviyorsanız bu zencefilli küçük kurabiyelere bayılacaksınız.

Hindistan - Kulkul

Kulkul harika bir Hint yılbaşı ikramıdır. Goa bölgesinde popülerdir ve Portekiz kökenli olduğuna inanılmaktadır. Hindistan cevizi sütünden yapılıyor ve çatalla solucan şekline getiriliyor. Daha sonra kızartılır ve şeker şurubu ile kaplanır, bu da onlara çıtır bir kaplama sağlar.

Bu hindistancevizi benzeri ikramlar, bunları büyük partiler halinde yapıyorsanız zaman alıcıdır. Özellikle bunları açarken yardıma ihtiyacınız olacak. Hava geçirmez kaplarda uzun süre saklanabilirler ve bu nedenle yılbaşında eğlenmek için önceden hazırlanabilirler.

Bulgaristan - Orehovki

Bunlar aynı zamanda Bulgar cevizli kurabiyesi olarak da bilinir. Güçlü bir fındık ve tarçın aromasına sahiptirler. Orehovki kurabiyeleri çıtır ama içi çiğnenebilir. Hemen hemen herkes onları sever ve çoğunlukla yılbaşı kutlamaları sırasında hazırlanırlar.

Orehovki'nin yapımı sadece birkaç malzeme gerektirir ve hazırlanması son derece kolaydır.