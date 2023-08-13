Airfryer’da köz tadında mısır nasıl yapılır? İşte pratik bir tarif

Gastronomi sitesi Lezzet.com.tr'nin mutfak şefi Başak Öngel, evde airfryer ile yapılabilecek pratik köz tadında mısır tarifi paylaştı. Öngel, tarif için gerekli malzemeleri şöyle sıralıyor:

Malzemeler:

2 adet koçan mısır

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

İŞTE TAFİN YAPILIŞ AŞAMALARI