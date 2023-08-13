Airfryer’da köz tadında mısır nasıl yapılır? İşte pratik bir tarif
Lezzet’in mutfağında bu hafta Şef Başak Öngel Demirkale airfryer’da köz tadında mısır hazırlıyor. Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti mısırı bir de bu şekilde deneyin. İşte Airfryer’da köz tadında mısır için malzemeler ve adım adım yapım aşamaları...
Gastronomi sitesi Lezzet.com.tr'nin mutfak şefi Başak Öngel, evde airfryer ile yapılabilecek pratik köz tadında mısır tarifi paylaştı. Öngel, tarif için gerekli malzemeleri şöyle sıralıyor: