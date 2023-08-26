Airfryer’ınızdan inatçı lekeleri nasıl çıkarırsınız?

Geleneksel bir fritözden çok daha az yağ kullanan, bir fırından ise daha hızlı pişirme özelliğine sahip airfryerlar çıtır, lezzetli yiyecekler pişirme yeteneği nedeniyle dünya genelinde ilgi çekiyor. Peki, tavuk kanatlarından, sebzelere pek çok yemeğin yapılabildiği airfryer nasıl temizlenir? İşte bazı ipuçları...

İhtiyacınız olanlar:

Bulaşık sabunu

Paslanmaz çelik kıllı fırça

Temizlik bezi

Yüzeyi çizmeyen temizleme süngeri veya yumuşak kıllı fırça

Airfryer nasıl temizlenir?

Önemli bir not.... Başlamadan önce, sizin modelinizin nasıl temizleneceği hakkında bilgi almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice kontrol edin. Hava fritözünün bazı bileşenleri yalnızca elde yıkanır, diğerleri için ise bulaşık makinenizi kullanabilirsiniz.

Bulaşık makinesinde temizlemek

Airfryer’ınızın bazı çıkarılabilir parçaları (genellikle sepet, tava ve ayırıcı) bulaşık makinesinde yıkanabilir. Eğer çok sıçrayan ve dağınık bir şey pişirmediyseniz, işin bir kısmını bulaşık makinesinin yapmasına izin verin.

Airfryer’a sıkışmış yiyecekler nasıl temizlenir?

Hava fritözünüzü temizlemeyi daha da kolaylaştırmak için, gece boyunca kirli kalmasına izin vermeyin (bu yalnızca pişmiş yiyeceklerin sertleşmesine ve çıkarılmasının daha da zorlaşmasına neden olur). Kendi haline bırakmanız gerekiyorsa da tüm bileşenleri sıcak ve sabunlu suda bekletin – sıkışan parçaların yumuşaması için 10 dakika yeterli olacaktır.

Hazır olduğunuzda, airfryer tavasını ve sepetini bir sünger veya yumuşak kıllı bir fırça ile silin, yiyecek artıklarını temizleyin ve yağ kalıntılarından kurtulun.

Eğer metal raflı bir fritözünüz varsa, paslanmaz çelik kıllı bir fırça kullanarak fırçalamayı deneyin ve kızarttığınız tüm yiyeceklerden kurtulmaya çalışın.

Not: Bu fırçayı ısıtma aparatının veya cihazın çizilebilecek herhangi bir parçasının üzerinde kullanmayın.



Dış ve iç kısmının temizlenmesi

Diğer mutfak aletleri gibi, bir airfryer’ı da suya batıramazsınız. Mutfak aletinizin dışını, sepet tabanının içini veya sepeti tutan kısmı silmek için ise nemli bir bez kullanın.

Isıtma apartmanına yapışan yiyecek varsa, bunları da sünger veya yumuşak kıllı bir fırça ile silebilirsiniz. Bu aparatın kaplamasına zarar verebilecek çelik yünden veya çok aşındırıcı herhangi bir malzeme kullanmaktan kaçının.