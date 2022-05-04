Bilecik yöresinden Linga tatlısı nasıl yapılır? Pratik ve leziz bir tat!

Linga tatlısı, Bilecik yöresinden enfes bir tatlı... Linga tatlısı, süt, yumurta, un, ceviz içi ve üzüm pekmezi ile hazırlanan bir tatlı. Hazırlaması oldukça pratik olan Linga tatlısı, sıcak sıcak servis edilir ve tüketilir... Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler

2 su bardağı süt

5 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı un

2 su bardağı ceviz içi

2 su bardağı üzüm pekmezi

Kızartmak için

2 su bardağı ayçiçek yağı

2 çay bardağı toz şeker



Hazırlanışı

Aynen krep gibi; un, süt, yumurta, kabartma tozu ve şekerle hamuru hazırlayın. Teflon tavayı yağlayın. Hamuru dökün ve iki tarafını da kızartıp arasına ceviz sarın. Üzerine pekmez döküp servis edin.



Not: Linga Tatlısı, Bilecik yöresine ait bir lezzettir. Çok pratik olan bu tatlıyı yaptıktan hemen sonra sıcak sıcak yemenizi tavsiye ediyoruz.