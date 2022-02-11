Bulgur pilavı kilo aldırır mı? Kaç kalori? Diyette yenir mi?

Bulgur Pilavı, Türk mutfak kültüründe çok eski dönemlerden beri yeri olan bir yiyecek. Peki, bulgur pilavı kilo aldırır mı? Diyette bulgur pilavı yenir mi? Bu soruların yanıtlarına iki kaynak eşliğinde bakalım. (Faydaları ne ve diyet sayfalarımız da ilginizi çekebilir)

Sağlık sitesi Healthline bulgur hakkında şu yorumları paylaşıyor:

"Bulgur sadece lezzetli değildir aynı zamanda çok da besleyicidir. Bulgur, çeşitli vitamin ve minerallerin yanı sıra iyi miktarda protein ve lif içerir. Aslında, 1 fincan (91 gram) porsiyon, lif için Günlük Değerin (DV) yaklaşık %30'unu sağlar. Bazı çalışmalar yüksek lif alımını kilo kaybı ve kilo alma eğilimin azalmasıyla ilişkilendiriyor. Bazı insanlar için lif yemek, tokluğun artmasına ve dolayısıyla kalori alımının azalmasına neden olur, ancak aynı zamanda vücutlarının gün boyunca ne kadar enerji yaktığı konusunda da rol oynayabilir Lif ve kilo kaybı arasındaki bağlantıyı tam olarak anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, dengeli bir diyetin parçası olarak diğer lif açısından zengin gıdaların yanında bulgur yemek, orta düzeyde bir kiloyu ve optimal sağlığı destekleyebilir"

BULGUR PİLAVI HAKKINDA UZMAN GÖRÜŞÜ

Bulgur Pilavı kilo aldırır mı sorusunu Diyetisyen Gülçin Işık'a sorduk. Işık'ın yanıtları şöyle: Bulgur pilavı ülkemizde en çok tercih edilen pilav çeşitlerinden bir tanesidir. Özellikle pirinç pilavına muadil olarak düşünülür. Ana yemeklerin yanında sebzeli, mercimekli, salçalı ve yağlı çeşitlerde hazırlanabilir. Nasıl hazırlandığı önemli olsa da içerik itibariyle diyetlerde çok sık kullanılabilir. Bulgur pilavı besleyicidir; demir, B6, B1, magnezyum, folik asit gibi vitaminler açısından oldukça zengindir.

Yüksek lif içeriğine sahiptir; daha uzun süre tokluk hissini vermeyi sağlar.

BULGUR PİLAVA KAÇ KALORİ?

Peki, bulgur pilavı kaç kalori? Işık, "Genellikle 200 gram bulgur pilavı, yaklaşık ortalama 230 kalori civarındadır" diyor. Işık'ın diğer yorumları şöyle:

BULGUR PİLAVI DİYETTE YENİR Mİ?

"Doymamış yağ oranı yüksektir, kolesterol içermez. Glisemik indeksi düşüktür; bu durum özellikle diyabet hastaları için çok önemli bir kriter oluşturmaktadır"

Tüm bunlara bakıldığında diyetlerde yer alması, başımızın tacı olması çok doğaldır. Dikkat edilecek tek husus; porsiyon kontrolüdür. Genellikle 200 gram bulgur pilavı, yaklaşık ortalama 230 kalori civarındadır. Porsiyon değişime bireye göre değişmektedir. Buna kişinin diyetisyeni karar vermelidir.