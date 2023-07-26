Buzzz gibi içinizi serinletecek! Buzlu kahve tarifleri: 12 farklı tarif
Sıcak havaların vazgeçilmezi buzlu kahve içinizi serinletirken kafein ihtiyacınızı da karşılayacak. Eğer farklı kahve tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte birbirinden farklı 12 buzlu kahve tarifi...
Bu yaz günlerinde kafeinli ve ferahlatıcı bir içecek arıyorsanız, buzlu kahve gibisi yoktur. Basit bir Cold Brew’dan göz doyurucu kremalı kahvelere kadar, bu tarifler kesinlikle susuzluğunuzu giderecek.
Tadı kahve dükkanlarında satılanlardan bile daha iyi olan bu kahveleri evde yapmak (ve paradan tasarruf etmek) için bu canlandırıcı, lezzetli, kafeinli buzlu kahve tarifleri ile evde kendi baristanız olun.
Cold Brew
İçindekiler:
- 150 gram kahve çekirdeği
- 4 bardak soğuk su
Nasıl Yapılır?
1. Kahve çekirdeklerini kaba bir şekilde öğütün.
2. Öğütülmüş kahveyi bir French press'e koyun.
3. Kahve telvelerinin üzerine soğuk su dökün.
4. 12-24 saat demleyin.
5. Kahveyi sıkın ve telveyi atın.
6. Buz ile servis yapın veya başka tarifler için kullanın.
Buzlu Americano
İçindekiler:
- 2 shot espresso
- 1 su bardağı buz
- 1/2 su bardağı su
Nasıl Yapılır?
1. Espressoları demleyin
2. Espresso shot'ları buzun üzerine dökün.
3. Üzerine su ekleyin.
4. Keyfini çıkarın!
Buzlu Caramel Macchiato
İçindekiler:
- 2 shot espresso
- 1 su bardağı buz
- 1/2 su bardağı süt (herhangi bir çeşit)
- 2 yemek kaşığı karamel şurubu
- Üzeri için krem şanti (isteğe bağlı)
Nasıl Yapılır?
1. Espresso çekimlerini demleyin.
2. Espresso shot'ları buzun üzerine dökün.
3. Süt ekleyin.
4. Karamel şurubunu ilave edin.
5. İstenirse krem şanti ile süsleyin.
6. Keyfini çıkarın!