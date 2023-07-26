Buzzz gibi içinizi serinletecek! Buzlu kahve tarifleri: 12 farklı tarif

Bu yaz günlerinde kafeinli ve ferahlatıcı bir içecek arıyorsanız, buzlu kahve gibisi yoktur. Basit bir Cold Brew’dan göz doyurucu kremalı kahvelere kadar, bu tarifler kesinlikle susuzluğunuzu giderecek.

Tadı kahve dükkanlarında satılanlardan bile daha iyi olan bu kahveleri evde yapmak (ve paradan tasarruf etmek) için bu canlandırıcı, lezzetli, kafeinli buzlu kahve tarifleri ile evde kendi baristanız olun.