Buzzz gibi içinizi serinletecek! Buzlu kahve tarifleri: 12 farklı tarif

Sıcak havaların vazgeçilmezi buzlu kahve içinizi serinletirken kafein ihtiyacınızı da karşılayacak. Eğer farklı kahve tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte birbirinden farklı 12 buzlu kahve tarifi...

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Buzzz gibi içinizi serinletecek! Buzlu kahve tarifleri: 12 farklı tarif - Resim : 1

Bu yaz günlerinde kafeinli ve ferahlatıcı bir içecek arıyorsanız, buzlu kahve gibisi yoktur. Basit bir Cold Brew’dan göz doyurucu kremalı kahvelere kadar, bu tarifler kesinlikle susuzluğunuzu giderecek.

Tadı kahve dükkanlarında satılanlardan bile daha iyi olan bu kahveleri evde yapmak (ve paradan tasarruf etmek) için  bu canlandırıcı, lezzetli, kafeinli buzlu kahve tarifleri ile evde kendi baristanız olun.

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Buzzz gibi içinizi serinletecek! Buzlu kahve tarifleri: 12 farklı tarif - Resim : 2

Cold Brew 

İçindekiler:

  • 150 gram kahve çekirdeği
  • 4 bardak soğuk su


Nasıl Yapılır?

1. Kahve çekirdeklerini kaba bir şekilde öğütün.
2. Öğütülmüş kahveyi bir French press'e koyun.
3. Kahve telvelerinin üzerine soğuk su dökün.
4. 12-24 saat demleyin.
5. Kahveyi sıkın ve telveyi atın.
6. Buz ile servis yapın veya başka tarifler için kullanın.

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Buzzz gibi içinizi serinletecek! Buzlu kahve tarifleri: 12 farklı tarif - Resim : 3

Buzlu Americano

İçindekiler:

  • 2 shot espresso
  • 1 su bardağı buz
  • 1/2 su bardağı su

 
Nasıl Yapılır?

1. Espressoları demleyin
2. Espresso shot'ları buzun üzerine dökün.
3. Üzerine su ekleyin.
4. Keyfini çıkarın!

 

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Buzzz gibi içinizi serinletecek! Buzlu kahve tarifleri: 12 farklı tarif - Resim : 4

Buzlu Caramel Macchiato

İçindekiler:

  • 2 shot espresso
  • 1 su bardağı buz
  • 1/2 su bardağı süt (herhangi bir çeşit)
  • 2 yemek kaşığı karamel şurubu
  • Üzeri için krem şanti (isteğe bağlı)

 

Nasıl Yapılır?

1. Espresso çekimlerini demleyin.
2. Espresso shot'ları buzun üzerine dökün.
3. Süt ekleyin.
4. Karamel şurubunu ilave edin.
5. İstenirse krem şanti ile süsleyin.
6. Keyfini çıkarın!