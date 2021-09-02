Cevizsiz Sütsüz Un Helvası Tarifi Nasıl Yapılır?

Süt tüketmiyorsanız ama her tatlıda süt var diyorsanız bu tarif tam size göre. Un helvası sütsüz olur mu demeyin. Olur! Cevizsiz sütsüz un helvası damak zevkinize göre. Cevizsiz sütsüz un helvası tarifini merak ediyorsanız ve denemek istiyorsanız sizler için Gizem Güzey tarafından hazırlanan cevizsiz sütsüz un helvası tarifini hazırladık... (Eğer tercihiniz farklıysa cevizli, sütlü un helvası tarifine de bakabilirsiniz)

Cevizsiz Sütsüz Un Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

70 gram tereyağı

1,5 su bardağı un

2 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı kırılmış ceviz

Cevizsiz Sütsüz Un Helvası Tarifi Yapım Aşamaları

Bir tencereye şerbeti için su ve şekeri ekleyip kaynatın, altını kapatıp soğumaya bırakın.

Tencereye tereyağını alın ve eritin.

Eriyen yağın üzerine elenmiş unu azar azar ilave edin.

İlave ettiğiniz unu kavurmaya başlayın. Bu aşamada rengi dönecek ve sıvı bir kıvam almaya başlayacaktır.

10-15 dakika kadar orta ateşte kavurma işlemini sürdürün.

Un kavrulduktan sonra cevizleri ekleyin ve 1-2 dakika kavurmaya devam edin.

Hazırladığınız hafif soğumaya başlamış şerbeti sıcak helvaya yavaş yavaş ekleyin ve güzelce karıştırın.

Şerbetini iyice çektikten sonra helvanız koyulaşmaya başlayacaktır. Kıvamı iyice katılaşınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Cevizsiz Sütsüz Un Helvası Tarifinin Püf Noktaları