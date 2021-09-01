Leziz Tarif: Cevizli sütlü un helvası

Genelde kokusuyla gönlümüze taht kuran un helvası, her yaş grubundan insanın vazgeçilmez tatlıları arasında. Yapması bir o kadar kolay olan un helvasını çeşitli malzemelerle bütünleyebilir damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Cevizli sütlü un helvası ceviz sevenler için mükemmel tercih olabilir. Cevizli sütlü un helvası tarifi için Gizem Güzey tarafından hazırlanan reçeteye bakalım... (Bu tarifin ardından sütlü sade un helvası tarifine de bakabilirsiniz)

Cevizli Sütlü Un Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

70 gram tereyağı

1,5 su bardağı un

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı kırılmış ceviz

Cevizli Sütlü Un Helvası Tarifi Yapım Aşamaları

Bir tencereye şerbeti için süt ve şekeri ekleyip kaynatın, altını kapatıp soğumaya bırakın.

Tencereye tereyağını alın ve eritin.

Eriyen yağın üzerine elenmiş unu azar azar ilave edin.

İlave ettiğiniz unu kavurmaya başlayın. Bu aşamada rengi dönecek ve sıvı bir kıvam almaya başlayacaktır.

10-15 dakika kadar orta ateşte kavurma işlemini sürdürün.

Un kavrulduktan sonra cevizleri ekleyin ve 1-2 dakika kavurmaya devam edin.

Hazırladığınız hafif soğumaya başlamış şerbeti sıcak helvaya yavaş yavaş ekleyin ve güzelce karıştırın.

Şerbetini iyice çektikten sonra helvanız koyulaşmaya başlayacaktır. Kıvamı iyice katılaşınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Cevizli Sütlü Un Helvası Tarifinin Püf Noktaları