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Avokado bruschetta

Bu hafif lezzeti hemen denemelisin

Malzemeler:
Çavdar ekmeği dilimleri
Avokado püresi (tarifi yanda)
1 adet domates
1 adet salatalık
1 adet avokado
Bir tutam kişniş
Bir tutam fesleğen
1 kaşık nar ekşisi
1 çay kaşığı çörek otu

Hazırlanışı:
1 ölçü ezilmiş avokado ile 1 ölçü süzme yoğurdu tuz, limon suyu ve taze çekilmiş karabiber ekleyerek karıştırın. Domates, avokado ve salatalığı küçük küpler halinde doğrayın. Ekmekleri kızartın. Üzerine önce hazırladığınız püreden bir miktar sürün. Sonra küp sebzeleri yerleştirin. Kişniş, fesleğen yapraklarını ve çörek otunu serpiştirin. Nar ekşisini de üzerlerinde gezdirerek servise hazır hale getirin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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