Avokadolu sandviç
Pratik ve sağlıklı bir sandviç tarifi!
1 kişilik
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Malzemeler
2 dilim tost ekmeği
4 dilim haşlanmış pancar
2 ince dilim avokado
2 yemek kaşığı krem peynir
3 dal roka
2 dal taze nane
2 dal taze fesleğen
Hazırlanışı
Nane ve fesleğeni kıyıp krem peynirle karıştırın. Ekmek diliminin üzerine taze otlu krem peynirini sürün. Pancar dilimleri, avokado dilimleri ve roka yapraklarını sırasıyla dizin. Diğer ekmek parçasını üzerine yerleştirin. Servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.